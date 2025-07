Battue par le Servette de Genève, l’ASSE a tout de même livré une prestation riche d’enseignements. Onze type, promesses chez les jeunes, état physique : voici ce qu’il faut retenir.

Plus tranchants offensivement que lors de leur précédente sortie contre Troyes (1-0), les hommes d’Eirik Horneland se montrent dangereux en première période, avec plusieurs occasions signées Nadir El Jamali et Mahmoud Jaber. C’est d’ailleurs sur un une-deux avec un El Jamali très inspiré qu’Irvin Cardona ouvre le score d’un tir précis dans la surface (41').

Au retour des vestiaires, avec une équipe remaniée, les Verts concèdent l’égalisation sur un coup du sort : une frappe genevoise à l’entrée de la surface est involontairement déviée de la main par Axel Dodote. Le penalty est transformé, et les Suisses en profitent pour inscrire deux nouveaux buts. En fin de match (87'), Augustine Boakye réduit l’écart après une belle ouverture en profondeur de Lamine Fomba (3-2).

Un onze de départ commence à se dessiner

Malgré une défaite face à une équipe suisse plus avancée dans sa préparation, l’ASSE a affiché des repères collectifs intéressants. Si les Verts n’ont pas su faire basculer la rencontre en leur faveur, plusieurs associations ont marqué des points, et laissent entrevoir les contours d’un onze type en vue de la première journée de championnat face à Laval.

La charnière centrale inédite composée de Maxime Bernauer et Chico Lamba a été alignée pour la première fois. Solide dans les duels, disciplinée dans la relance, cette paire défensive semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance. Sauf blessure, elle devrait être reconduite en ouverture de la saison de Ligue 2.

Autre duo à suivre de près : Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. Les deux milieux de terrain continuent de développer des automatismes intéressants dans l’entrejeu. Compacts à la récupération, justes à la relance, ils ont également bien accompagné le jeune Luan Gadegbeku, titularisé en sentinelle, dans un rôle de soutien essentiel.

Enfin, sur le front de l’attaque, Irvin Cardona et Ben Old ont alterné le bon et le moins bon. Les deux joueurs, encore en phase de montée en puissance sur le plan physique, font valoir leur volume de jeu impressionnant. Leur profil complémentaire laisse penser qu’ils seront titulaires dès le coup d’envoi du championnat.

De belles promesses chez les jeunes de l'ASSE

Si les cadres ont structuré le collectif, les jeunes stéphanois ont, eux, brillé par leur fraîcheur et leur enthousiasme. Une bonne nouvelle pour le staff, qui cherche à construire un effectif compétitif, riche en solutions et en énergie.

Déjà remarqué contre Troyes, Nadir El Jamali a de nouveau marqué les esprits. Aligné en pointe, il s’est offert une passe décisive pour Irvin Cardona, tout en étant très inspiré dans ses déplacements et ses choix dans le cœur du jeu. Il n’a pas hésité à décrocher, combiner, et a même failli inscrire un but de la tête sur un bon centre venu de la gauche. Sa prestation confirme qu’il pourrait être une option crédible dès cette saison dans la rotation.

Autre satisfaction : Luan Gadegbeku, qui a disputé l’intégralité de la rencontre. Positionné en sentinelle, le jeune milieu a livré une copie très propre, ponctuée de nombreuses récupérations. Mais plus encore, il s’est illustré par sa capacité à faire circuler le ballon avec calme et justesse, assumant pleinement son rôle de métronome.

Dans les dernières minutes, Axel Dodote, Paul Eymard, Jules Mouton et Beres Owusu sont également entrés en jeu. S’ils n’ont pas eu le même rayonnement que leurs jeunes coéquipiers titulaires, ils continuent d’accumuler du temps de jeu, un atout précieux dans leur progression.

Une équipe encore en rodage sur le plan physique

Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives après ce revers. L’ASSE est encore en pleine préparation, et le staff technique gère minutieusement les temps de jeu. Plusieurs titulaires ont été ménagés et n’ont disputé que 45 à 60 minutes. Le manque d’équilibre constaté en seconde période découle logiquement de cette rotation nécessaire.

L’équipe a également montré quelques signes de fatigue et un manque de tranchant dans les transitions. Cela s’explique par une charge de travail physique encore lourde, comme souvent à ce moment de l’été. La fraîcheur devrait revenir à mesure que la préparation avance.

Deux tests majeurs attendent désormais les Verts : le Paris FC puis Cagliari. Ces deux rencontres permettront de peaufiner les réglages, d’affiner les choix et d’augmenter les temps de jeu des cadres. La montée en régime est enclenchée. Reste maintenant à confirmer les promesses entrevues lors des prochains matchs.