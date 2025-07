L'ASSE affrontait le Paris FC pour le quatrième match de préparation ce vendredi à Thonon en Haute-Savoie. Un stade où il avait déjà affronté Villareal la saison dernière. Cela s'est beaucoup moins bien passé que l'année passée pour les Verts qui ont subi une lourde défaite 3-0. Voici les tops et flops de cette rencontre à deux semaines de la reprise du championnat.

Dans ce marasme collectif, deux jeunes stéphanois ont su se mettre en évidence. Joshua Duffus, tout d’abord. Le jeune anglais, dont le contrat n’a pas encore été officialisé, a fait ses grands débuts sous le maillot vert en seconde période. Entré autour de l’heure de jeu, l’ancien pensionnaire de Brighton a apporté une bouffée d’oxygène dans une attaque en panne d’idées. Mobile, généreux dans l’effort et percutant dans ses prises de balle, il a montré une vraie volonté d’aller vers l’avant. Ses dribbles et sa vivacité ont mis en difficulté la défense parisienne, sans toutefois aboutir à des situations franches. Mais pour une première, son impact a été réel. À revoir très prochainement.

Nadir El Jamali, lui, continue son impressionnante montée en puissance. Déjà intéressant face à Troyes, le jeune ailier a confirmé face au Paris FC. Positionné sur l’aile droite, il a montré une justesse technique au-dessus de la moyenne. Malgré le peu d’appels autour de lui, il a su créer des décalages, provoquer son vis-à-vis et tenter d’apporter du danger. Sa capacité à éliminer et à jouer juste dans les petits espaces lui confère un profil rare dans l’effectif. Une performance qui pourrait lui ouvrir la porte du groupe pour le premier match officiel face à Laval dans quinze jours.

Une défense dépassée, des attaquants sans repères

Si les jeunes ont apporté du positif, d'autres éléments ont inquiété. Lassana Traoré, seul latéral gauche disponible, a souffert sur son couloir. Présent durant les 90 minutes, le Sénégalais de 18 ans a été impliqué sur les trois buts encaissés. Il concède tout d’abord le coup franc à l’origine du premier but, avant de se faire mystifier par Ilan Kebbal sur le second. Trop souvent dépassé, il a manqué de repères défensifs, d’agressivité et de lecture du jeu. Un match à oublier, qui rappelle que l’ASSE manque cruellement de profondeur à ce poste. À ce stade, une recrue semble indispensable pour épauler (ou concurrencer) le jeune latéral.

Autre déception : Augustine Boakye. Aligné une nouvelle fois en faux numéro 9, l’ailier ghanéen n’a pas su exister dans l’axe. Isolé, peu inspiré dans ses déplacements et en difficulté dans les duels dos au but, il a rendu une copie très fade. Clairement plus à l’aise sur un côté, son profil ne correspond pas aux exigences du poste de pointe. L’arrivée de Jamie Duffus pourrait permettre à Boakye de retrouver son vrai poste. En attendant, ses prestations dans l’axe laissent un goût amer.

Enfin, Irvin Cardona inquiète de plus en plus. Déjà brouillon face au Servette malgré un but, l’ancien attaquant brestois a livré une performance très discrète contre Paris. Positionné sur l’aile gauche, il a enchaîné les mauvais choix dans les trente derniers mètres, manqué de tranchant et n’a jamais su créer de danger. Si son repositionnement excentré ne semble pas le mettre à l’aise, il devra vite s’adapter, au risque de voir sa place dans le onze être remise en cause ?

Une défaite préoccupante à quinze jours de la reprise

Ce revers 3-0 face au Paris FC est un vrai coup d’arrêt pour les hommes d'Eirik Horneland. Outre le score, c’est surtout la prestation collective et les nombreuses approximations techniques qui inquiètent. Si certains jeunes comme Duffus et El Jamali donnent des motifs d’espoir, les cadres peinent encore à trouver leur rythme. À quinze jours du déplacement à Laval pour lancer la saison de Ligue 2, les Verts n’ont plus de temps à perdre.