À l'occasion du Match des Héros organisé ce dimanche à Geoffroy-Guichard, plusieurs anciens joueurs de l'ASSE ont replongé dans leurs souvenirs. Entre soirées européennes, derbies, titres et moments plus personnels, chacun a évoqué l'instant qui l'a le plus marqué dans le Chaudron.

Quelques jours après la déception du barrage perdu face à Nice, Geoffroy-Guichard a retrouvé des sourires. Le temps d'une soirée, les anciens Verts ont retrouvé leur jardin et les souvenirs ont rapidement refait surface. Interrogées sur leur meilleur moment vécu dans le Chaudron, plusieurs figures stéphanoises ont livré des réponses aussi différentes qu'émouvantes.

Jérémy Clément n'a jamais oublié son retour

Pour Jérémy Clément, le souvenir le plus fort n'est pas forcément lié à un trophée ou à une grande affiche. "Moi, c'est quand je suis revenu de blessure en 2013. C'était ma rentrée contre le Milsami. C'est surtout l'accueil reçu par ce formidable public."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Mathieu Debuchy a lui choisi un souvenir beaucoup plus récent, celui de ses adieux à Geoffroy-Guichard. "J'ai joué mon dernier match de ma carrière ici avec Valenciennes. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que les supporters m'ont rendu hommage. Ils ont été vraiment exceptionnels avec moi et c'est un souvenir qui restera gravé."

Brandao repense à ses buts et à la Coupe de la Ligue

Impossible pour Brandao de ne pas évoquer les grands moments de la période Christophe Galtier. L'attaquant brésilien reste associé à l'une des périodes les plus heureuses du club au XXIe siècle. "Quand j'ai commencé contre Nancy, j'ai marqué deux buts. Après, la saison a été magnifique parce qu'on a fini cinquièmes et qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. J'ai marqué le dernier but."

Pour Jessy Moulin, le choix est presque impossible.

"Il y en a tellement ! Je suis rentré avec ma fille pour la Coupe d'Europe contre Anderlecht. Il y a aussi le derby en 2019. En fait, on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas arrêté de la chance qu'on a eue. Et là, on a encore de la chance, donc on en profite."

Ruffier et Gradel marqués par les grandes affiches à Geoffroy-Guichard

Stéphane Ruffier n'a pas souhaité isoler un moment précis. "Il y en a beaucoup. Entre les derbies et les matchs de Coupe d'Europe, il y en a eu tellement. C'est dur d'en sortir un."

Même difficulté pour Max-Alain Gradel, même si l'ancien ailier ivoirien a finalement trouvé son choix : "La victoire contre Lyon 3-0." Un souvenir qui parlera forcément à tous les supporters stéphanois...

Cabella et Bridonneau retournent Geoffroy-Guichard !

Rémy Cabella a choisi un moment très personnel. "C'est mon premier but quand je suis arrivé. Même pas quarante secondes. Je marque ici et toute la tribune est descendue."

Enfin, Damien Bridonneau a forcément retenu son mémorable but face à Châteauroux qui propulse les Verts en Ligue 1 en 2004 : "C'est là. Ici. Et si je marque tout à l'heure, je fais le remake. Je relève le maillot. J'ai un petit peu de gras, mais je serai toujours là."

Crédit photo : ASSE