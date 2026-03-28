Arrivé comme un pari sur l’avenir, Lassana Traoré incarne la nouvelle stratégie de recrutement de l’ASSE. Mais pour le jeune latéral sénégalais, l’adaptation au football français s’avère plus délicate que prévu.

L’AS Saint-Étienne a changé de cap. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le club mise sur la post-formation. Une stratégie claire : recruter des jeunes talents âgés de 18 à 21 ans, encore en développement, mais avec un fort potentiel à moyen terme. Lassana Traoré s’inscrit parfaitement dans ce projet. Recruté cet été en provenance de l’académie Diambars, ce latéral gauche né en 2007 a signé jusqu’en 2029. Un investissement sur l’avenir, plus que sur l’instant présent.

Dès ses premières semaines dans le Forez, le joueur a montré des qualités intéressantes. Sa préparation estivale a été jugée encourageante. Il a enchaîné les minutes avec le groupe professionnel évoluant en Ligue 2. Une montée en puissance logique pour un joueur en phase d’intégration. Cette progression s’est concrétisée par ses premières minutes en championnat face à Laval. Un moment symbolique, qui devait lancer sa saison.

D'ailleurs à sa signature, Loïc Perrin, s'était montré clair sur le rôle à venir du jeune joeuur : "Lassana est un joueur que nous avons supervisé au Sénégal et auquel nous avons été immédiatement sensibles. L'idée est à présent de l'intégrer au groupe professionnel. Il va avoir besoin d'un temps adaptation et l'idéal pour lui sera de gratter un maximum de temps de jeu sur cette première saison en Vert."

Lassana Traoré freiné par les blessures

Mais depuis, tout s’est compliqué. Après cette première apparition, Lassana Traoré (portrait ici) a enchaîné avec deux rencontres sous les couleurs de la réserve. Puis, plus rien. Sa dernière apparition remonte au 6 septembre 2025, lors d’une défaite face à Orléans (2-0).

Depuis cette date, le jeune Stéphanois accumule les pépins physiques. Des blessures à répétition qui ont totalement cassé sa dynamique. Une saison hachée, frustrante, et surtout difficile à gérer pour un joueur en pleine phase d’adaptation. Aujourd’hui, il a repris un travail individuel. L’objectif est clair : retrouver du rythme et espérer grappiller du temps de jeu d’ici la fin de saison.

Une adaptation humaine et sportive exigeante

Au-delà de l’aspect physique, c’est tout un environnement que Lassana Traoré doit apprivoiser. Le passage du Sénégal à la France ne se limite pas au terrain. Nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles méthodes de travail… Le changement est brutal.

Le football français impose des exigences tactiques et physiques différentes. Les charges d’entraînement sont plus importantes. Le rythme est plus élevé. Pour un jeune joueur issu d’une académie, l’écart peut être significatif. En interne, on insiste sur cette réalité : l’adaptation prend du temps.

D’après nos informations, le joueur traverse une période délicate. Mais il reste pleinement investi. Il travaille pour revenir plus fort. Le staff stéphanois, lui, garde confiance. Le potentiel est là. Il ne s’agit pas de juger Traoré sur ses premiers mois.

Un pari assumé par l’ASSE

Ce dossier illustre parfaitement les défis du nouveau projet stéphanois. Recruter à l’étranger, sur des profils jeunes, implique une part de risque. L’ASSE en est consciente. Adapter un joueur à un nouveau contexte demande du temps, de la patience et un accompagnement adapté.

Lassana Traoré symbolise cette nouvelle politique. Un joueur d’avenir, encore en construction. Sa saison est perturbée, mais rien n’est remis en cause sur le long terme. En interne, le discours reste mesuré : le plus important est ailleurs.

Le véritable enjeu est désormais sa capacité à terminer la saison sur le terrain. Car à Saint-Étienne, on ne veut pas juger un talent en quelques mois… mais sur plusieurs saisons.