Prêté par l’ASSE, Beres Owusu réalise une saison pleine en Autriche. Le défenseur enchaîne les performances solides avec le Grazer AK, au point d’attirer déjà les convoitises.

Arrivé en Autriche pour gagner du temps de jeu, Beres Owusu n’a pas manqué son pari. Le défenseur prêté par l’AS Saint-Étienne s’impose comme un titulaire indiscutable au Grazer AK. Avec 22 matchs disputés sur 23 possibles, il affiche une régularité impressionnante. Seule une suspension l’a empêché de réaliser un sans-faute. Pour le reste, il a joué l’intégralité des minutes disponibles. Une donnée qui en dit long sur son importance dans l’effectif autrichien.

Ce week-end, le club de Graz a frappé fort avec une victoire éclatante (5-1) face au WSG Tirol. Un succès capital dans la course au maintien. Et une nouvelle fois, Owusu a répondu présent. Ses performances n’ont pas échappé aux observateurs puisqu’il figure dans l’équipe type de la 24e journée de Bundesliga autrichienne. Une reconnaissance méritée pour celui qui s’affirme comme l’un des hommes forts de la saison.

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Owusu (ASSE), symbole d'un prêt bénéfique

Formé en région parisienne, passé notamment par Sarcelles, Beres Owusu (portrait ici) confirme enfin les espoirs placés en lui. Son prêt apparaît aujourd’hui comme une réussite totale. En quittant temporairement le Forez, il a trouvé un environnement propice à son développement. Temps de jeu, confiance et responsabilités : tous les ingrédients sont réunis.

Du côté de l’ASSE, cette progression est suivie de près. Le club stéphanois pourrait voir la valeur de son joueur grimper rapidement. Dans un contexte où la formation et la valorisation des jeunes talents sont essentielles, Owusu représente un cas d’école. Sa saison 2025-2026 pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.

Une option d’achat qui interroge déjà

Mais cette montée en puissance pourrait aussi éloigner définitivement Owusu de Saint-Étienne. Prêté avec option d’achat, le défenseur suscite déjà l’intérêt. Le Grazer AK pourrait bien lever cette option dans les prochaines semaines. L’objectif ? Capitaliser sur ses performances pour réaliser une plus-value lors d’un futur transfert.

Le scénario est classique mais efficace. Et il met l’ASSE dans une position délicate. Faut-il espérer un retour du joueur ou accepter un départ définitif avec un bénéfice financier indirect ? Une chose est sûre : Owusu a changé de dimension cette saison. Et son avenir pourrait rapidement s’écrire loin du Chaudron.

La fin de saison s’annonce donc décisive. Entre maintien du Grazer AK et avenir du défenseur stéphanois, tous les regards seront tournés vers lui.