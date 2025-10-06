Le déplacement victorieux de l’AS Saint-Étienne à Montpellier (0-2) restera un moment particulier pour Gautier Larsonneur. À 28 ans, le portier stéphanois a disputé son 100ᵉ match sous le maillot des Verts. Une étape symbolique qui souligne l’importance prise par l’ancien Brestois depuis son arrivée dans le Forez en janvier 2023.

En un peu plus de deux saisons et demie, Larsonneur a cumulé 9 030 minutes de jeu avec l’ASSE. Ses 100 rencontres se décomposent en 35 clean sheets – dont 30 en Ligue 2 et 5 en Ligue 1 – et 137 buts encaissés (60 en Ligue 2, 77 en Ligue 1). Des statistiques qui mettent en lumière une constance, mais aussi une différence notable de rendement selon le niveau de compétition.

En Ligue 2, le gardien stéphanois s’est montré particulièrement performant. Sa capacité à garder sa cage inviolée à de nombreuses reprises a largement contribué à stabiliser l’équipe et à sécuriser des points précieux. En revanche, son passage en Ligue 1 a été plus difficile, avec davantage de buts concédés et moins de rencontres abouties.

Le brassard de capitaine pour un leader naturel

Au-delà des chiffres, Gautier Larsonneur s’est imposé comme un cadre du vestiaire. Capitaine à 47 reprises, il incarne une forme de stabilité dans un club souvent agité ces dernières saisons. Sa personnalité, marquée par un tempérament affirmé et une exigence permanente, a séduit ses entraîneurs successifs et ses coéquipiers.

Malgré son engagement et son caractère parfois tranchant, le gardien n’a jamais été expulsé sous le maillot vert. Ses 11 cartons jaunes en 100 matchs témoignent d’une certaine maîtrise dans ses interventions et d’une gestion lucide de son rôle.

Une saison en cours bien lancée

Depuis le début de l’exercice 2025-2026, Larsonneur a disputé les neuf premières journées de Ligue 2 dans leur intégralité, soit 810 minutes. Avec 4 clean sheets déjà à son actif et une moyenne de 2,1 arrêts par rencontre (66 % de réussite), il s’inscrit dans la continuité de ses bonnes performances à ce niveau.

Ses qualités de relance sont également précieuses. Avec près de 24 passes réussies par match et une précision globale de 77 %, il participe activement au jeu de son équipe, un aspect devenu incontournable dans le football moderne. Il se montre particulièrement sûr dans son camp (91 % de réussite), même si sa précision offensive reste limitée.

Gautier Larsonneur : Confirmer à l’échelon supérieur

Si Gautier Larsonneur a su démontrer toute son efficacité en Ligue 2, la question de sa régularité en Ligue 1 reste posée. Son premier passage parmi l’élite avec l’ASSE a montré des limites face à des attaques plus rapides, plus précises et plus expérimentées. À 28 ans, il entre dans la période la plus mûre de sa carrière, et son prochain défi sera d’apporter le même niveau de sérénité à l’étage supérieur.

L’ASSE aura besoin de ce cap franchi pour envisager une installation durable en Ligue 1. Larsonneur, lui, aura l’occasion de montrer qu’il peut être plus qu’un excellent gardien de Ligue 2 : un dernier rempart fiable au sein de l’élite.