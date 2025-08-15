L'ASSE est en plein mercato et continue d'ajuster son effectif. Après le départ hier d'Ayman Aiki à Bastia, le club a validé un nouveau dossier qu'il avait entamé. Explications.

Auteur d’une saison 2023-2024 XXL ayant conduit à la montée en Ligue 1, Larsonneur a été un acteur majeur du succès stéphanois. Cependant, cette nouvelle campagne dans l’élite a été plus difficile, avec une défense souvent mise à rude épreuve. Critiqué par certains observateurs, le gardien a tout de même conservé la confiance du staff. L’ASSE a choisi la stabilité dans un secteur où l’expérience et le leadership comptent autant que les statistiques.

Un rôle de capitaine à l'ASSE et de lien dans le vestiaire

Capitaine des Verts, Larsonneur ne se limite pas à ses performances sur le terrain. Son rôle dans le vestiaire est central, notamment pour assurer le lien entre les joueurs francophones et anglophones. Cette qualité, combinée à son influence et sa présence, a pesé lourd dans la balance au moment de discuter prolongation. Le club voit en lui un leader capable d’accompagner le groupe dans la quête d'une remontée en ligue 1 et, à terme, dans ses ambitions de Ligue 1.

Une prolongation validée pour Gautier Larsonneur

En fin de contrat en juin 2026, Gautier Larsonneur et l’ASSE sont parvenus à un accord pour prolonger leur collaboration. Nous n'avons pas encore d'informations exactes supplémentaires sur la durée, mais il semblerait que cette prolongation soit de 3 saisons. Une information à confirmer puisqu'il faut savoir si c'est 3 saisons avec celle qui commence cette année soit jusqu'en 2028 ou 3 saisons à l'issue de son contrat actuel soit jusqu'en 2029. Une décision qui confirme la volonté commune de bâtir à moyen terme. L’entraîneur Eirik Horneland, tout comme la direction Kilmer, voyait d’un bon œil la continuité avec le portier formé à Brest. Malgré une saison 2024-2025 compliquée, marquée par 77 buts encaissés, le club n’a jamais envisagé de se séparer de son gardien titulaire et il le prouve avec cette prolongation.