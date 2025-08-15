Après une première opposition face au Servette FC gagnée 2-0, les féminines de l’ASSE ont poursuivi leur série de matchs amicaux ce vendredi face au Standard de Liège. Une étape importante dans leur montée en puissance avant la reprise de l'Arkema Première Ligue.

L’ASSE a frappé fort sur le marché des transferts avec dix nouvelles recrues officialisées depuis la reprise de l’entraînement le 21 juillet. Un renouveau marqué, pensé pour apporter expérience et ambition à un groupe en pleine évolution.

En attaque, la Danoise Sofie Hornemann (10 buts la saison passée) et l’ailière belge Welma Fon (107 matchs avec le Standard) apportent percussion et créativité. Le milieu accueille deux jeunes internationales prometteuses : Laura Hermann (Danemark U23) et Deborah Bien-Aimé (Haïti).

La défense se renforce avec Héloïse Mansuy (169 matchs de D1), Hallie Meadows, Aleksandra Gajić et Kédie Johnson. Tandis que les arrivées d’Alice Pinguet (gardienne) et de Rachel Corboz, ex-capitaine du Stade de Reims, complètent ce mercato ambitieux.

Un stage au Chambon-sur-Lignon pour souder le collectif

Du 6 au 9 août, les Stéphanoises ont effectué un stage de préparation au Chambon-sur-Lignon. Loin de L’Étrat, ce séjour vise à renforcer la cohésion du groupe, favoriser les automatismes et installer une dynamique collective. Celle-ci est essentielle à quelques semaines de la reprise du championnat.

Un deuxième test pour l'ASSE face au Standard

Dans le cadre de leur préparation estivale, les joueuses de l’ASSE affrontaient ce vendredi 15 août le Standard de Liège à Phalsbourg. Une confrontation internationale qui s’inscrit dans un programme chargé. Celui-ci vise à préparer au mieux le déplacement à Nantes lors de la première journée de championnat.

Après un premier succès face au Servette de Genève (0-2), cette deuxième rencontre permet au staff de continuer l'évaluation du groupe et de donner du temps de jeu à l’ensemble de l’effectif. D'autres rencontres amicales sont prévues dans les semaines à venir pour finaliser les réglages.

Les filles effectueront trois tiers temps lors de ce match de préparation. Les Vertes dominent ce premier acte, Sofie Hornemann est proche d'ouvrir le score, mais les deux équipes se retrouvent dos à dos à la fin de la première demi-heure. Durant le second acte, Marion Romanelli, Amandine Pierre-Louis, Rachel Corboz et Adèle Connesson cèdent leur place à Chloé Tapia, Alaia Peltier, Laura Hemann et Nikolina Istocki. Malheureusement, les Vertes vont concéder l'ouverture du score des belges. 1-0, c'est le score à la fin du second tiers temps.

Pour ce dernier acte, les Vertes veulent s'éviter une première défaite cette saison. Elles pensent réussir lorsque Laura Hermann dégaine une belle frappe mais la barre transversale repousse la tentative de la stéphanoise.

Finalement, cinq minutes plus tard ce sera la bonne pour l'ASSE qui parvient à égaliser. Bien lancée dans la profondeur Nadjma trompe la portière adverse, 1-1. Dominatrice, les Vertes n'ont pas renversé la partie, mais elles ont tout de même su revenir. Un résultat encourageant !

1-1, c'est le score final !

Le programme de la suite de la préparation estivale