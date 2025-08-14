Formé à l’AS Saint-Étienne (ASSE), Ayman Aiki prend la direction de la Corse. L’ailier droit de 20 ans, international U19 français, rejoint le SC Bastia dans ce mercato pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le club stéphanois vient d'officialiser le départ de son jeune joueur.

Né le 25 juin 2005 à Champigny-sur-Marne, Ayman Aiki a gravi tous les échelons au sein du centre de formation stéphanois. Révélé lors de la saison 2021-2022 avec les U19, il signe son premier contrat professionnel en juin 2022, devenant alors le premier joueur né en 2005 à s’engager avec les Verts.

Sa première apparition en équipe première reste mémorable : le 30 juillet 2022, lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2 face à Dijon, il inscrit un superbe but d’une reprise de volée. À seulement 17 ans et 35 jours, il devient le plus jeune buteur stéphanois, toutes compétitions confondues depuis Kurt Zouma en 2011.

De prêt à transfert définitif

Après deux prolongations de contrat (juillet 2023 et janvier 2025), l’ASSE avait prêté Aiki au SC Bastia jusqu’à la fin de l’année 2025. Il y dispute ses premières minutes le 14 février 2025 face à Clermont (1-1). Convaincu par sa vitesse, son sens du dribble et son potentiel, le club corse a choisi de le recruter définitivement.

Un pari sur l’avenir pour Bastia dans ce mercato

Passé par les sélections nationales jeunes (U17, U19, Espoirs), Aiki dispose déjà d’une expérience précieuse pour son âge. Son profil percutant et sa polyvalence offensive devraient apporter de nouvelles solutions au dispositif bastiais.

Pour l’ASSE, ce départ illustre la volonté de remodeler l’effectif lors de ce mercato estival et de valoriser les talents formés au club. Pour Bastia, c’est l’opportunité d’investir sur un joueur déjà aguerri aux exigences de la Ligue 2, avec l’espoir de le voir franchir un palier supplémentaire sous le maillot bleu.

Le communiqué de l'ASSE

"Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord pour le transfert d'Ayman Aiki au SC Bastia.

Stéphanois depuis 2020, le Champion d'Europe U17 en 2022 était prêté au club corse lors de la deuxième partie de saison 2024-2025. Après 13 apparitions avec l'équipe professionnelle stéphanoise, c'est donc désormais sur la longueur que l'attaquant se projette sur l'Île de Beauté.

L'ASSE, son club formateur, souhaite une excellente continuation à ce jeune homme apprécié de tous au Centre sportif Robert-Herbin."