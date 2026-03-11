L’ASSE féminine cherche un nouvel entraîneur pour relancer sa fin de saison en Première Ligue. Selon les informations du Progrès, Yannick Chandioux figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants stéphanois.

La situation reste très délicate pour l’AS Saint-Étienne. Le club a récemment acté la fin de l’aventure de Sébastien Joseph, suspendu dix matchs par la commission de discipline de la Fédération française de football après ses propos injurieux envers l’arbitre lors du derby perdu face à l’Olympique Lyonnais (4-0).

Dans ce contexte tendu, les Vertes jouent désormais leur maintien en Arkema Première Ligue.

Avec seulement neuf points en quinze rencontres, elles occupent la première place non-relégable, devant le Montpellier HSC et le RC Lens, uniquement grâce à une différence de buts particulière favorable.

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, l’adjoint Tom Bouvier assure l’intérim sur le banc stéphanois.

Yannick Chandioux ciblé pour le banc des Vertes

Selon les informations du quotidien régional Le Progrès, le nom de Yannick Chandioux circule avec insistance du côté du Forez pour reprendre l’équipe.

L’ancien technicien du Montpellier HSC Féminines possède une solide expérience du football féminin. Avant son passage dans l’Hérault, il avait notamment dirigé les joueuses du Dijon FCO Féminines, avec qui il avait remporté la Division 2 en 2018 et obtenu la montée dans l’élite.

Âgé de 50 ans, le natif de Saint-Vallier possède également un long passé dans le football masculin. Ancien milieu de terrain, il a notamment évolué au FC Gueugnon, à l’Olympique Alès ou encore au FC Montceau Bourgogne.

Un lien avec Philippe Montanier (ASSE)

Son parcours comporte également un détail qui ne passe pas inaperçu dans le Forez. Au début de sa carrière, Yannick Chandioux a évolué au FC Gueugnon où il a côtoyé l’actuel entraîneur de l’équipe masculine de l’ASSE, Philippe Montanier, alors gardien de but du club bourguignon entre 1997 et 1998.

Dans l’urgence sportive actuelle, les dirigeants stéphanois doivent rapidement trancher. Les Vertes se déplacent notamment à Dijon ce soir dans un match déjà capital pour la lutte pour le maintien.

Toute l'actu de la secction féminines de l'ASSE à suivre sur Peuple Vert.