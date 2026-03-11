Passé par l'ASSE entre 2006 et 2009, Geoffrey Dernis a disputé 94 matchs sous le maillot vert. Dans une interview accordée à Capté, il raconte le retour du club en Coupe d'Europe !

En 2008, l'ASSE a retrouvé la Coupe d'Europe ! Une fierté pour le Peuple Vert. Le club stéphanois est allé jusqu'en huitième de finale de la compétition, éliminé par le Werder Bremen. Durant cette compétition, Geoffrey Dernis, ailier gauche, a délivré une passe décisive face à Rosenborg (victoire 3-0) et inscrit un but contre l'Olympiakos (victoire 3-1).

Avant même de disputer cette compétition, heureux, les supporters de l'ASSE se sont montrés généreux envers leur effectif !

Geoffrey Dernis raconte cette saison folle

Geoffrey Dernis, ancien joueur de l'ASSE : "Le jour où on se qualifie pour l'Europe, où o, gagne contre Monaco, 4-0 le dernier match à domicile, il fallait un fauc-pas du LOSC, qui avait perdu à Lorient. On se qualifie pour l'Europe. On finit 5ème, donc on n'est pas non plus champion de France, ni rien. Mais, on se qualifie pour l'Europe. ça faisait 30 ans que Saint-Etienne l'attendait. Les gens étaient donc très heureux"

Alors que cela aurait pu s'arrêter là, les supporters de l'ASSE ont voulu faire plaisir aux joueurs, comme le raconte ensuite Geoffrey Dernis dans cette interview.

Un cadeau offert aux joueurs de l'ASSE ?

Geoffrey Dernis, ancien joueur de l'ASSE : "J'avais toujours un petit restaurant à côté de la maison. parfois, j'allais manger mes pâtes, mes pizzas avec mes filles... Et en fait, quand j'arrive là-bas, j'arrive pour payer. Et on me dit, "Non, non vous ne payez pas, c'est la maison qui vous l'offre. Merci pour tout, cette saison, la Coupe d'Europe." J'insiste, et dis, non moi, je viens, je paye. J'ai jamais pu payer, il a jamais voulu. J'ai remercié tout ça, mais limite, c'est lui qui me remerciat, tu sais... Le monde à l'envers."

Geoffrey Dernis, ancien joueur de l'ASSE : "Quelques jours après, je me balde dans la ville, avec ma fille et ma femme. Je passe devant une petite boutique de bijouterie, fantaisie. La personne sort, me demande, une photo et pareil : "Merci pour cette saison, c'est extraordinaire, on a une équipe de fous, on retrouve l'Europe, merci pour tout." Venez, prenez ce que vous voulez dans ma boutique pour madame... C'est moi qui vous l'offre". Par contre, là j'ai refusé. J'ai pris quelque chose, mais j'ai payé. Mais, tout ça pour te dire qu'eux voilà, ils étaient comme ça"

Un magnifique témoignage qui met bien en avant la fidélité et la solidarité des supporters de l'ASSE.