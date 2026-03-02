Gautier Larsonneur a été décisif lors de la victoire de l’ASSE face à Pau (3-0). Le gardien stéphanois a réalisé deux arrêts majeurs qui ont changé la physionomie du match. Une performance qui pourrait peser lourd dans la course à la montée. Analyse.

Si Lucas Stassin a signé un doublé, le véritable tournant du match s’est joué dans la surface stéphanoise. Car sans Gautier Larsonneur, l’AS Saint-Étienne n’aurait peut-être pas connu une soirée aussi sereine.

Dès la première période, les Verts ont souffert. Dominateurs au score après l’ouverture rapide de Stassin, les hommes de Philippe Montanier ont ensuite subi les temps forts paloises. Difficultés dans les seconds ballons, relances approximatives, bloc parfois trop étiré… Pau a senti qu’il y avait un coup à jouer.

Et c’est là que Larsonneur est intervenu.

Larsonneur, deux arrêts qui changent tout pour l'ASSE

Le premier arrêt intervient sur une tête puissante d’Anthony Briançon. À bout portant, le gardien stéphanois sort un réflexe exceptionnel. Une parade instinctive qui maintient l’ASSE devant au score.

Le second est tout aussi déterminant. Giovani Versini part seul en un contre un. Le stade retient son souffle. Larsonneur jaillit et réalise un arrêt façon gardien de handball, main droite ferme. Autorité totale. Sans ce geste, le match aurait pu basculer.

Ces deux interventions arrivent à des moments clés. À 1-0, une égalisation aurait changé la dynamique. Au lieu de cela, l’ASSE est restée devant… et a ensuite fait le break.

Philippe Montanier ne s’y est pas trompé à l’issue de la rencontre : "Il faut aussi souligner Gautier (Larsonneur) qui fait un arrêt déterminant à un moment clé du match. Cet arrêt nous permet ensuite de breaker et de nous mettre dans le bon sens (...)."

Un gardien qui retrouve son meilleur niveau

Arrivé en grande pompe avec 18 mois de haute voltige, Gautier Larsonneur avait connu une période plus irrégulière ces dernières saisons. Moins décisif, parfois moins souverain, il semblait avoir perdu un peu de son aura.

Mais dans ce sprint final, le portier stéphanois semble retrouver ses standards. Il rassure sa défense. Il dégage une énergie positive. Il fait gagner des points. Et dans une course aussi serrée, cela vaut de l’or.

Tout n’est pas parfait. Son jeu au pied reste très perfectible. Certaines relances ont provoqué quelques sueurs froides dans les tribunes. Un point à corriger avant les prochaines échéances.

Mais hier soir, le constat est limpide : Larsonneur a été l’un des grands artisans du succès.

L’ASSE enchaîne une quatrième victoire consécutive et prend provisoirement la tête du championnat en attendant le résultat entre Troyes et Amiens. Une dynamique impressionnante.

Et si les Verts rêvent plus grand aujourd’hui, ils le doivent aussi à leur dernier rempart.

Samedi prochain, face au Red Star à Geoffroy-Guichard, il faudra confirmer. Avec un Larsonneur à ce niveau, Saint-Étienne peut aborder ce rendez-vous avec ambition.