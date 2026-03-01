Le Stade de Reims traverse une panne offensive inquiétante en Ligue 2. Incapables de marquer depuis quatre rencontres, les Champenois restent pourtant solidement accrochés à leur 3e place grâce à une défense de fer. Une dynamique contrastée qui fait les affaires de l’ASSE dans ce sprint final haletant.

Le chiffre interpelle. 71 tirs sans trouver le chemin des filets. La statistique, révélée par Opta, illustre parfaitement la disette actuelle du Stade de Reims. Les Rémois restent sur quatre matches consécutifs sans marquer. Quatre 0-0 face à Bastia, Grenoble, Amiens et Montpellier. Une série rare à ce stade de la saison.

Malgré cette inefficacité offensive, les Champenois confortent leur troisième place en attendant le reste de la 25e journée. Leur solidité défensive impressionne. Reims enchaîne un septième match consécutif sans encaisser le moindre but, toutes compétitions confondues. En Ligue 2, cela correspond à six rencontres de suite avec une cage inviolée. Deux victoires, puis quatre nuls. Un équilibre fragile.

Sur leurs douze dernières sorties, les Rémois ne comptent qu’une seule défaite. Le bilan reste solide : six victoires et cinq nuls. Reims est toujours en course pour la montée. Mais cette incapacité à concrétiser pourrait peser lourd.

Une défense imperméable en Ligue 2

Reims possède la meilleure défense de Ligue 2. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sept matches sans encaisser de but. Une organisation rigoureuse. Un bloc compact. Les adversaires se heurtent à un mur.

Cette solidité permet aux Champenois de rester au contact du duo de tête. Dans une fin de saison où chaque point compte, ne pas perdre devient un atout. Mais à force de ne pas marquer, le risque est clair : laisser filer des occasions précieuses.

Les quatre derniers matches ont rapporté seulement quatre points sur douze possibles. Un rythme insuffisant pour sécuriser une accession directe. Le moindre faux pas peut désormais coûter cher. Ewen Jaouen, le portier rémois, s'est exprimé sur la situation à l'issue de la rencontre de ce vendredi soir : "Ne pas voir l'équipe arriver à marquer, de derrière, c'est un sentiment d'impuissance. Le groupe est touché, parce que l'on est des compétiteurs et qu'on joue le haut de tableau. Forcément, quatre 0-0 de suite, personne n'est content dans le vestiaire. On a l'impression que ce sont quatre défaites." Des propos relayés par l'Union.

L’ASSE en embuscade dans la course à la montée

Ce scénario profite directement à l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont récupéré la deuxième place, synonyme d’accession directe en Ligue 1. Une position stratégique dans ce sprint final sous haute tension.

À dix journées de la fin, le suspense est total. La moindre série peut redistribuer les cartes. Si Reims affiche une solidité défensive remarquable, son inefficacité offensive inquiète. 71 tirs sans but. Une statistique qui résume tout.

Dans cette lutte acharnée pour l’élite, aucune équipe ne doit trembler. L’ASSE avance. Reims résiste. Mais sans réaction rapide devant le but, les Champenois pourraient voir leur rêve de montée directe s’éloigner. La 25e journée pourrait bien marquer un tournant décisif.