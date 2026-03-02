Après son succès à Pau, l'ASSE à retrouvé provisoirement la tête de la Ligue 2, en attendant le match de Troyes à Amiens, ce lundi soir. Pendant que la concurrence piétinne, les Verts confortent leur place sur le podium. Les offensifs retrouvent le sourire pendant que la défense s'est montrée solide. Voici les enseignements de ce succès.

Au retour des vestiaires, Pau pousse encore. Versini croit égaliser, mais Larsonneur réalise une parade décisive à bout portant. Dans la foulée, Saint-Étienne fait le break : Boakye sert idéalement Stassin, qui s’offre un doublé d’une finition clinique (0-2). Lancé vers le triplé, l’attaquant bute ensuite sur Raveyre. En fin de match, Joshua Duffus scelle définitivement le succès stéphanois (3-0). Une victoire nette qui propulse provisoirement l’ASSE en tête du championnat, avec quatre longueurs d’avance sur son poursuivant.

Pau tente de réagir sans tarder. Kalulu se procure une première situation, mais Gautier Larsonneur repousse sa tentative en corner. Quelques minutes plus tard, sur un coup franc d’Anziani, Briançon place une tête puissante que le portier stéphanois détourne avec autorité. Solide, l’ASSE plie sans rompre et reste dangereuse en transition. Boakye voit notamment sa frappe contrée in extremis, tandis que Davitashvili oblige Raveyre à intervenir sur coup franc juste avant la pause.

L’AS Saint-Étienne démarre la rencontre tambour battant. Dès la 3e minute, Lucas Stassin ouvre le score. Servi après un débordement incisif de Cardona côté droit, l’attaquant coupe parfaitement le centre et ajuste Noah Raveyre d’une reprise du pied droit qui termine dans le petit filet. Les Verts prennent rapidement les devants (1-0).

Une défense enfin solide

C’est sans doute la meilleure nouvelle de la soirée. À Pau, l’ASSE n’a pas seulement gagné, elle a rassuré défensivement. Malgré plusieurs temps forts palois, le bloc stéphanois n’a jamais explosé. Le Cardinal a tenu l’axe avec autorité, les latéraux ont fermé les espaces et surtout, Gautier Larsonneur a été décisif dans les moments clés.

Sa parade réflexe sur la tête de Briançon en première période, puis son arrêt à bout portant face à Versini au retour des vestiaires, ont changé le cours du match. Dans les semaines précédentes, ces situations finissaient souvent au fond. Cette fois, les Verts ont su plier sans rompre. Une solidité collective qui donne de la crédibilité à leurs ambitions. L'équipe stéphanoise défend ensemble et ça change tout. Les ligériens ont su se montrer efficaces dans les deux zones de vérité et ont soigné leur différence de buts ce samedi soir.

Stassin et l’attaque stéphanoise retrouvent le sourire

Lucas Stassin avait besoin d’un match référence. Il l’a signé. Un doublé plein d’opportunisme, des appels justes et une vraie présence dans la surface. L’attaquant belge a retrouvé son efficacité, parfaitement servi par un collectif inspiré. Autour de lui, Boakye a été précieux dans les combinaisons et à la passe. Le ghanéen, qui n'avait plus offert de passe décisive depuis la sixième journée, a retrouvé la tête du classement des passeurs. De son côté, Joshua Duffus a récompensé son entrée par un but en fin de rencontre.

L’animation offensive a été fluide, rapide et tranchante. Les transitions ont fait mal à Pau et l’ASSE a affiché un réalisme froid dans les zones décisives. Voir ses attaquants sourire à nouveau change le visage de cette équipe.

L’ASSE prend une option pendant que ses concurrents patinent

Au-delà du score, cette victoire a un poids énorme au classement. En s’imposant 3-0 à Pau, les Verts prennent provisoirement la tête du championnat et comptent désormais quatre points d’avance sur le troisième.

Dans le même temps, leurs concurrents directs ont laissé des points en route. Saint-Étienne en profite. Cette dynamique positive, faite de solidité et d’efficacité, arrive au moment clé de la saison. L’ASSE ne se contente plus de suivre le rythme, elle impose le sien. Ce succès à Pau pourrait bien marquer un tournant dans la course à la montée. Il faut poursuivre ainsi pour continuer à enfoncer le clou et maintenir Troyes sous pression.