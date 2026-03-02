Après son succès à Pau, l'ASSE à retrouvé provisoirement la tête de la Ligue 2, en attendant le match de Troyes à Amiens, ce lundi soir. Pendant que la concurrence piétinne, les Verts confortent leur place sur le podium. Les offensifs retrouvent le sourire pendant que la défense s'est montrée solide. Voici les enseignements de ce succès.

L’AS Saint-Étienne démarre la rencontre tambour battant. Dès la 3e minute, Lucas Stassin ouvre le score. Servi après un débordement incisif de Cardona côté droit, l’attaquant coupe parfaitement le centre et ajuste Noah Raveyre d’une reprise du pied droit qui termine dans le petit filet. Les Verts prennent rapidement les devants (1-0).

Pau tente de réagir sans tarder. Kalulu se procure une première situation, mais Gautier Larsonneur repousse sa tentative en corner. Quelques minutes plus tard, sur un coup franc d’Anziani, Briançon place une tête puissante que le portier stéphanois détourne avec autorité. Solide, l’ASSE plie sans rompre et reste dangereuse en transition. Boakye voit notamment sa frappe contrée in extremis, tandis que Davitashvili oblige Raveyre à intervenir sur coup franc juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Pau pousse encore. Versini croit égaliser, mais Larsonneur réalise une parade décisive à bout portant. Dans la foulée, Saint-Étienne fait le break : Boakye sert idéalement Stassin, qui s’offre un doublé d’une finition clinique (0-2). Lancé vers le triplé, l’attaquant bute ensuite sur Raveyre. En fin de match, Joshua Duffus scelle définitivement le succès stéphanois (3-0). Une victoire nette qui propulse provisoirement l’ASSE en tête du championnat, avec quatre longueurs d’avance sur son poursuivant.