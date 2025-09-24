Grâce à un nouveau clean-sheet, Gautier Larsonneur s’est distingué lors de la 7e journée de Ligue 2. Le portier stéphanois, décisif face à Amiens, est le seul joueur de l’ASSE à figurer dans l’équipe type de Sofascore.

L’AS Saint-Étienne poursuit sa série positive en s’imposant sur la pelouse d’Amiens (0-1). Dans ce match accroché, où les Verts ont dû s’appuyer sur leur solidité défensive, Gautier Larsonneur a une nouvelle fois démontré toute son importance. Avec une prestation pleine de sérénité, le gardien stéphanois a été crédité de la note de 7,4 par Sofascore et figure ainsi dans l’équipe type de la 7e journée de Ligue 2.

Larsonneur, un troisième clean-sheet qui compte

Face à Amiens, Larsonneur a réalisé deux arrêts décisifs, dont un à bout portant sur la mauvaise remise de Maxime Bernauer. S’il n’a pas eu à multiplier les parades spectaculaires, son assurance dans le but a permis à l’ASSE de préserver un nouveau clean-sheet, son troisième depuis le début de saison. Ce bilan témoigne de la solidité retrouvée du bloc défensif stéphanois, mais surtout de la régularité du portier, qui continue de s’imposer comme un pilier à l'aise en Ligue 2.

Larso, maître du jeu au pied

Au-delà de ses interventions, Larsonneur a brillé dans un domaine où il excelle : la relance au pied. Avec 24 passes réussies sur 30 (80 % de précision) et 3 passes longues réussies, il a su trouver ses coéquipiers et soulager son équipe dans les phases de pressing adverse. Une qualité précieuse qui illustre son rôle de premier relanceur et confirme sa place parmi les gardiens les plus complets de Ligue 2. Il aurait pu adresser une passe décisive à Augustine Boakye si le contrôle de ce dernier ne lui avait échappé.

L’unique stéphanois dans l’équipe type

Parmi les onze élus de Sofascore, Gautier Larsonneur est le seul représentant de l’AS Saint-Étienne. Une reconnaissance logique pour celui qui, semaine après semaine, prouve son importance dans les résultats des Verts. Alors que l’ASSE s’impose comme l’une des défenses les plus solides du championnat, le dernier rempart stéphanois continue d’envoyer un signal fort : il est bien l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 cette saison.

Source : Sofascore