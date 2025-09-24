Le MHSC s’est lourdement incliné à domicile contre Boulogne-sur-Mer (1-3) et pourrait aborder son duel face à l’ASSE avec plusieurs absents majeurs.

Le MHSC traverse une zone de turbulence inquiétante. À domicile, dans un stade de la Mosson sonné, les hommes de Zoumana Camara ont sombré face à une équipe de Boulogne/Mer opportuniste et disciplinée. Cette défaite 1-3 marque un tournant pour un Montpellier qui enchaîne les déconvenues et s'enfonce au classement. Un carton rouge direct pour Laporte, la blessure de Mouanga, et un but contre son camp de Jullien ont précipité la chute des Héraultais. Une prestation indigente et un avenir proche déjà sous pression.

Une défense en ruines pour le MHSC

C'était l'un des grands problèmes la saison dernière en Ligue 1, le MHSC continu d'être en délicatesse sur le plan défensif. Face à Boulogne, Montpellier a affiché toutes ses limites, notamment défensives. Privé de solutions offensives (un seul tir cadré en première période), le MHSC a très vite été réduit à dix, Laporte voyant rouge après un tacle mal maîtrisé. La suite ? Un scénario catastrophe : Mouanga sort blessé, son remplaçant Jullien marque contre son camp sur sa première intervention.

Le MHSC encaissera deux autres buts en seconde période avant de sauver l’honneur sur penalty. Un match à oublier… Au-delà du score, c’est la dynamique du club qui inquiète. À une semaine de la réception de l’ASSE, la défense montpelliéraine est décimée. Laporte pourrait être suspendu, Mouanga incertain. Pour Camara, l’urgence est totale.

Montpellier – ASSE : Camara déjà dans l'urgence

Le samedi 5 octobre, Montpellier recevra l’AS Saint-Étienne pour la 9e journée de Ligue 2 dans une Mosson qui pourrait bien gronder. D’ici là, le MHSC devra affronter Laval ce week-end, un déplacement qui s’annonce compliqué face à une équipe solide sur ses terres. Le moindre faux pas pourrait coûter cher à Zoumana Camara.

De son côté, l’ASSE, qui accueille Guingamp ce samedi, garde un œil attentif sur son futur adversaire. Les absences probables de Mouanga et Laporte sont des signaux faibles à exploiter. Mais les Verts devront rester prudents. Car une bête blessée reste dangereuse, surtout dans un match où la pression. Pour rappel, le dernier déplacement à la Mosson n'avait pas permis de terminer la rencontre. Victoire sur tapis vert de l'ASSE.