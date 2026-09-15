62,5 % d'arrêts. Ce chiffre, à lui seul, ne dit pas grand-chose. Mais placé à côté des 87 % de Boulogne ou des 85,7 % de Sochaux, il raconte une tout autre histoire pour l'ASSE.

Après Dunkerque, le débat autour de Gautier Larsonneur rejaillit immédiatement. Nous nous sommes penchez sur les données défensives de l'ensemble du championnat de Ligue 2 pour mieux comprendre et tenter d'objectiver notre regard. En comparant l'ASSE à ses 17 adversaires directs, le tableau prend une dimension parlante que de simples critiques sur le mauvais placement potentiel du gardien stéphanois.

Un pourcentage d'arrêts qui place les Verts dans la deuxième partie du tableau

Sur les six premières journées de Ligue 2, Saint-Étienne affiche un pourcentage d'arrêts de 62,5 %, pour 16 tirs cadrés subis et 10 repoussés. Un chiffre certes honorable dans l'absolu, mais qui classe l'ASSE aux alentours de la 13e-14e place du championnat sur ce critère précis, à égalité avec Guingamp. Avec 6 buts encaissés en 6 matchs pour une moyenne de 1,00 but concédé par 90 minutes, les Verts ne figurent pas parmi les meilleures défenses du championnat, malgré un bilan comptable plus que correct de 5 victoires pour une seule défaite.

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Sochaux et Montpellier, la référence chez les concurrents directs

Le plus troublant reste la comparaison avec d'autres concurrents de l'ASSE. Sochaux affiche un pourcentage d'arrêts de 85,7 %, pour égalemen 6 buts encaissés en 6 matchs, mais avec 4 clean-sheets à la clé. Montpellier fait quasiment jeu égal, avec 85,2 % d'arrêts, également 4 buts encaissés (dont 3 face à ... l'ASSE) et le même nombre de cages inviolées.

Même Metz, prétendant sérieux évoqué régulièrement dans la course à la montée directe aux côtés de l'ASSE, de Montpellier et de Reims, affichait avant la rencontre de ce lundi un pourcentage d'arrêts de 83,3 % pour seulement 4 buts encaissés en 5 matchs et une moyenne de 0,80 but concédé par 90 minutes. Sur ce plan précis, l'ASSE et Larsonneur accuse un léger retard qui rappelle de trop mauvais souvenirs aux supproters des Verts.

Défaite à Dunkerque : l’ASSE sait désormais ce qu’elle doit corriger

US Boulogne, la meilleure défense du championnat

Tout en haut du classement défensif trône US Boulogne, avec un pourcentage d'arrêts impressionnant de 87,0 %, seulement 3 buts encaissés en 6 matchs, une moyenne de 0,50 but concédé par 90 minutes et déjà 3 clean-sheets. Un niveau de solidité défensive sur lequel les nordiste vont pouvoir s'appuyer pour la course au maintien.

Tous les chiffres de Larsonneur

La queue de peloton, où Dunkerque n'est pas si loin de l'ASSE

Signe que cette statistique ne se résume pas uniquement à un classement blanc ou noir, USL Dunkerque, pourtant vainqueur des Verts le week-end dernier, pointe avec un pourcentage d'arrêts de seulement 52,0 %, pour 12 buts encaissés en 6 matchs et une moyenne de 2,01 buts concédés par 90 minutes. Un chiffre nettement plus faible que celui de l'ASSE, qui confirme que la victoire nordiste doit davantage à l'efficacité offensive et à un concours de circonstances qu'à une réelle solidité défensive collective.

Rodez (50,0 % d'arrêts, 12 buts encaissés) et Nantes, lanterne rouge de ce classement avec seulement 47,8 % d'arrêts pour 12 buts encaissés en 6 matchs et une moyenne de 2,00 buts concédés par 90 minutes, ferment la marche. Une confirmation supplémentaire des difficultés nantaises déjà constatées lors de la défaite concédée à Sochaux.

ASSE : Que retenir de ces statistiques ?

Ce classement complet nuance le débat autour de Gautier Larsonneur pris isolément, mais ne l'évacue pas pour autant. Car en l'état, son bilan individuel reste discutable : 17e sur 20 gardiens au classement Sofascore de Ligue 2, avec une moyenne de 6,67, loin des standards affichés par Pape Sy (8,20) ou Blondy Nna Noukeu (7,75) en tête de ce classement. Un rang qui mérite d'être surveillé de très près dans les semaines à venir, sans céder ni à l'excès de sévérité ni à l'indulgence de façade.

Le collectif qui évolue devant lui n'est pas non plus irréprochable. Mais cette responsabilité partagée ne doit pas servir d'excuse permanente. Car dans une course à la montée directe, l'ASSE n'aura tout simplement pas le droit de laisser passer sa chance cette saison. Chaque point perdu sur un relâchement défensif évitable pourrait peser lourd en fin d'exercice, et la marge d'erreur, pour le gardien comme pour l'ensemble du groupe, devra impérativement se réduire si les Verts veulent transformer ce bon début de championnat en montée effective.

Les Verts ont besoin de retrouver un portier qui fasse gagner des points lors des temps faibles. Ces derniers mois, c'est de moins en moins souvent le cas pour Gautier Larsonneur.