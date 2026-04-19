La réserve de l'ASSE jouait ce dimanche à 15h le match le plus important de sa saison. Embarqués dans une opération maintien, les joueurs de Sylvain Gibert devaient l'emporter à la maison contre la lanterne rouge Jura Sud Foot. Un succès quasi obligatoire pour ne pas sombrer dans les bas-fonds du classement et risquer d'évoluer en Régional 1 la saison prochaine. Résumé de la rencontre jouée à l'Étivallière cet après-midi.

La semaine dernière, la N3 perdait 2 points à Moulins (1-1), comme expliqué par Sylvain Gibert sur le site officiel du club : "Le vestiaire est très déçu, car on a vraiment dominé le match et l’équipe a produit du jeu. Comme je l’ai dit au groupe, c’est un point pris à l’extérieur chez un concurrent direct. Le but était de les laisser derrière nous, même si on espérait plus et qu’on aurait notamment mérité plus. L’apport des entrants a été très positif, je veux le souligner. Malgré ça, on n’arrive pas à aller chercher cette victoire. Il faut que ça nous serve sur les quatre derniers matchs pour forcer le destin. En gardant cet état d’esprit, ça tournera. Je sais que personne ne lâchera dans cette quête du maintien."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Stojkovic, Dodote, J. Mouton, Hornech - Gadegbeku, Ballal, Eymard - Othman, Lutin Zidee, N'Guessan.

Sont entrés en jeu : Sahraoui, Cissé, Sissoko, Toty.

Résumé de la rencontre

La première mi-temps offre un spectacle assez terne. Peu d'occasions à se mettre sous la dent des deux côtés et la rencontre est marquée par plusieurs grosses imprécisions techniques et un nombre important de fautes des deux côtés. C'est d'ailleurs suite à un tacle très dangereux, et pourtant pas sanctionné, que Paul Eymard cède sa place à Jebryl Sahraoui dès la 12ème minute de jeu. Peu après la demi-heure de jeu, Jura Sud va de nouveau être poussé à la faute. Lancé en transition, Adam Baallal s'amuse avec son vis-à-vis, qui commet la faute et annihile une potentielle action de but. Suffisant pour que l'arbitre décide de sortir le carton rouge.

Face à des visiteurs réduits à 10, les jeunes Verts entamaient donc la seconde mi-temps avec l'intention de marquer pour remporter les trois points. Maîtres du cuir, les joueurs de Sylvain Gibert mettent petit à petit la pression sur la cage adverse. A la 56ème, Medhy Lutin Zidee allume une première brèche avec une frappe lointaine qui oblige le portier de Jura Sud à un bel arrêt.

Malgré quelques percées de Karim Cissé, l'ASSE se montre cependant toujours trop peu dangereuse. Il faudra attendre le temps additionnel pour voir une énorme occasion se présenter. Auteur d'une entrée intéressante, Mylan Toty est à la réception d'un centre dans la surface de réparation. Son tir est toutefois trop axial et est sorti du pied par le gardien de Jura Sud. La rencontre s'achève donc sur un score nul et vierge. Pourtant en supériorité numérique pendant 60 minutes, la réserve stéphanoise déçoit une nouvelle fois et devra batailler pour éviter de descendre en Régional 1...

La semaine prochaine, les coéquipiers d'Issiaka Touré joueront contre Hauts Lyonnais, équipe engagée dans la course à la montée. Un match qui s'annonce particulièrement délicat sur le papier.