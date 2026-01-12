Ce lundi soir, Sainté Night Club revient pour son 205e épisode. Une émission placée sous le signe du doute, de l’espoir et d’un mercato encore flou. Le programme complet avant ASSE - Clermont.

L’ASSE marque le pas. Après un nul face à Auxerre en amical, les Verts s’apprêtent à retrouver la Ligue 2 contre Clermont, sans certitudes… ni leur Kop Nord. Dans ce contexte tendu, Sainté Night Club revient ce lundi soir pour un nouveau numéro qui promet du débat, des analyses sans filtre et un tour d’horizon complet de l’actualité stéphanoise.

L’ASSE a-t-elle perdu le fil ?

La première partie de l’émission s’ouvrira sur un débrief sans langue de bois : l’ASSE est-elle en train de lâcher ses ambitions ? Actuellement 4e après 18 journées et à 7 points du leader Troyes, les Verts inquiètent par leur irrégularité.

Stassin, Cardona, Ferreira... plusieurs individualités sont pointées du doigt. Faut-il blâmer le mercato estival, Eirik Horneland, ou une direction trop attentiste ?

Chroniqueurs et supporters reviendront sur les tops, les flops et les surprises de cette première moitié de saison.

Un mercato à réveiller ?

C’est Clément qui mènera le dossier mercato du soir. Et il y a matière. Pour l’instant, un seul mouvement : le départ définitif d’Yvann Maçon en Grèce. Un clap de fin pour un joueur au parcours chaotique, entre promesses, blessures et tensions avec les supporters.

Mais l’hiver pourrait s’animer :

Faut-il recruter en défense centrale après la blessure de Bernauer ?

Le retour de Chico Lamba change-t-il la donne ?

Des prolongations en vue pour Pedro, El Jamali ou Gadegbeku ?

Des pistes à gauche (Jafarguliev) ou au milieu (Varane, Nzingoula) ?

Et des départs à suivre : Makhloufi vers Dunkerque, Batubinsika sur le départ ?

La course à la montée s'emballe

Le championnat repart sur des bases élevées. Troyes prend le large, laissant derrière un peloton dense : Reims, Red Star, Saint-Étienne, Le Mans et Dunkerque en 1 point. La 2e place se jouera-t-elle entre ces cinq-là ? Ou faut-il surveiller Guingamp et Montpellier, qui vient d’éliminer Metz en Coupe de France ?

Clermont à la maison, mission commando pour l'ASSE

Dernier axe de l’émission : la réception de Clermont, ce samedi à Geoffroy-Guichard, sans le Kop Nord. Une victoire semble indispensable pour ne pas décrocher dans la course à la montée.

Le staff devra composer sans Duffus, Bernauer, Davitashvili et Ferreira.

Un calendrier crucial attend l’ASSE avec 3 réceptions sur les 4 prochains matchs : Clermont, Boulogne, Montpellier, et un déplacement à Reims. Combien de points faudra-t-il prendre ?

Le plateau

🎙️ Présentation : Keuhn

🧠 Chroniqueurs : Antoine & Alex

🔁 Mercato : Clément

💬 Chat communautaire : Gabriel

Source : Sainté Night Club / Peuple-Vert.fr

