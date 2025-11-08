À 19 ans, Kévin Pedro s’apprête à vivre un moment clé de sa jeune carrière. Le défenseur formé à l’ASSE devrait connaître, face à Troyes, sa première titularisation en Ligue 2. Déjà apparu en Ligue 1 la saison passée contre Monaco, le natif de Ris Orangis incarne aujourd’hui la réussite du centre de formation stéphanois.

Arrivé à l’ASSE à l’âge de 15 ans, en provenance du club de Ris Orangis (Essonne), Kévin Pedro a su se faire un nom dans les travées de l’Étrat grâce à son sérieux, sa discipline et une maturité rare pour son âge. Défenseur central élégant et rigoureux, il s’est imposé comme un modèle de régularité au sein de la réserve avant d’attirer le regard du staff professionnel.

Formé dans une génération prometteuse, Pedro s’est distingué par son sens du placement, sa capacité à relancer proprement et son sang-froid dans les duels. Des qualités qui ont rapidement convaincu les entraîneurs de miser sur lui. En septembre 2025, il a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028, une marque de confiance forte de la part du club.

Des débuts en Ligue 1 avec l'ASSE avant la confirmation en Ligue 2 ?

Si la rencontre face à Troyes devrait marquer sa première titularisation chez les pros, Kévin Pedro n’est pas un total novice à ce niveau. La saison dernière, alors que les Verts évoluaient encore en Ligue 1, le jeune défenseur avait effectué ses grands débuts face à l’AS Monaco, entrant en fin de match au Stade Louis-II. Une première apparition discrète mais symbolique, qui avait révélé au grand public un nouveau visage de la formation stéphanoise.

Depuis, Pedro a continué à progresser dans l’ombre. Freiné un temps par une blessure au genou lors de la préparation estivale 2025, il a fait preuve d’une grande détermination pour revenir à son meilleur niveau. Ses bonnes prestations avec la réserve, puis sa présence dans le groupe professionnel face au Red Star, ont confirmé son retour au premier plan.

Une première titularisation méritée face à Troyes

Ce week-end, face à Troyes, Kévin Pedro devrait connaître sa première titularisation en match officiel avec les Verts. Un moment attendu, fruit de sa constance et de son travail. Le staff stéphanois a été séduit par sa rigueur défensive, sa lecture du jeu et son aisance balle au pied. Il pourrait être aligné aux côtés de MickaËl Nadé, profitant ainsi des absences de Chico Lamba et Maxime Bernauer.

Cette titularisation n’est pas seulement un aboutissement personnel. Elle récompense aussi le travail du centre de formation, régulièrement mis en avant par le club pour sa capacité à produire des joueurs prêts à affronter le haut niveau. Après les émergences d'El Jamali, Gadegbeku, Pedro s’inscrit dans cette lignée de jeunes talents prêts à défendre les couleurs vertes avec fierté.

Et si cette première titularisation contre Troyes marquait le début d’une belle histoire entre Kévin Pedro et le peuple vert, celui qui n’a jamais cessé d’encourager ses jeunes talents ? Le Chaudron, lui, n’attend qu’une chose : voir éclore un nouveau visage formé à l’Étrat.