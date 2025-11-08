Privé de Tawfik Bentayeb, son atout offensif numéro un, Troyes devra affronter l’AS Saint-Étienne sans celui qui transforme le visage de l’ESTAC depuis le début de saison. Une absence qui pourrait tout changer dans ce choc de haut de tableau. Les chiffres sont parlants.

Troyes, actuel leader de Ligue 2, va devoir composer sans Tawfik Bentayeb pour la réception de l’AS Saint-Étienne, samedi soir au Stade de l’Aube. Le Marocain, exclu dès la 15e minute contre Pau lors de la 13e journée, a écopé de deux matchs de suspension ferme. Une sanction officialisée par la LFP en milieu de semaine, qui prive l’ESTAC de son principal danger offensif.

L’ESTAC privée de son meilleur buteur pour la réception de l’ASSE

Avec 8 buts en 13 journées, Bentayeb survole le classement des buteurs et incarne la réussite troyenne. Son absence n’est pas anodine : avec lui, Troyes inscrit 2,3 buts/match ; sans lui, cette moyenne chute à 0,8. Ce simple chiffre illustre l’importance de son influence. Le déplacement des Verts à Troyes se retrouve donc placé sous un tout autre prisme.

Bentayeb : l’arme fatale d’un Troyes en pleine réussite

Arrivé cet été, Tawfik Bentayeb n’a pas mis longtemps à s’imposer comme la pierre angulaire du projet de Stéphane Dumont. À l’image du redressement spectaculaire opéré depuis la mi-saison dernière, Troyes s’est mué en machine bien huilée, portée par un collectif fort et une attaque redoutable.

Dans une interview accordée à Peuple-Vert.fr, Alan Mangin, journaliste à L’Est Éclair, ne cachait pas son admiration : « C’est une équipe qui maîtrise bien ses rencontres. Bentayeb a apporté ce qui lui manquait l’an passé : l’efficacité. »

Contre Pau, l’expulsion de l’attaquant troyen a immédiatement changé la physionomie du match. En infériorité numérique et sans leur finisseur, les Troyens ont été contraints de revoir leurs plans. Ce nul 1-1 est finalement perçu comme un moindre mal au vu des circonstances, mais il met en lumière la dépendance offensive autour du buteur marocain.

L’ASSE peut-elle en profiter pour frapper un grand coup ?

Troisième de Ligue 2, l’ASSE se déplace avec ambition et la possibilité de revenir à hauteur de son adversaire en cas de victoire. Si Troyes reste redoutable à domicile (100 % de victoires jusqu’ici), l’absence de Bentayeb pourrait bien rebattre les cartes.

« Sans lui, c’est une autre histoire », prévient Alan Mangin. Le profil de son remplaçant, Mounaïm El Idrissy, moins tueur, ne compense pas complètement la perte. Autre alternative : Detourbet, encore jeune, mais régulièrement utilisé dans un rôle de soutien.

Pour Eirik Horneland et ses hommes, ce rendez-vous s’apparente à un test grandeur nature avant la trêve internationale. Les Verts doivent saisir cette opportunité pour relancer une dynamique qui s’est quelque peu essoufflée. Une victoire face à un leader diminué aurait valeur de signal fort pour la suite de la saison.

Rendez-vous samedi à 20h au Stade de l’Aube pour un choc qui s’annonce bouillant… même sans Bentayeb.

Source : LFP