Après la victoire de l’ASSE face au Red Star (2-0), Patrick Guillou a livré son analyse dans sa chronique publiée dans Le Progrès. Pour l’ancien défenseur stéphanois, la série actuelle des Verts symbolise un véritable renouveau. Une dynamique qu’il résume avec une image forte : « le retour du printemps ».

Face au Red Star, les Verts ont dû patienter avant de faire la différence. Dans une rencontre longtemps fermée et disputée, la délivrance est venue en seconde période. Kevin Pedro a ouvert le score d’une frappe puissante dans un angle fermé (65e) avant que Lucas Stassin ne scelle le succès d’une superbe frappe (80e).

Résultat : cinquième victoire consécutive pour l’ASSE, toujours dauphine du championnat et désormais lancée dans un duel à distance avec Troyes. Mais pour Patrick Guillou, cette série dépasse le simple enchaînement de résultats.

« Un réveil qui ressemble à un miracle »

Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ancien latéral n’oublie pas d’où vient l’ASSE. Il évoque même une période où regarder jouer les Verts relevait presque d’un exercice spirituel.

« Dans un passé récent, regarder jouer l’ASSE relevait d’un exercice de méditation transcendantale. »

Cinq victoires d’affilée changent évidemment la perspective. Guillou parle d’un réveil presque miraculeux, symbolisant une transformation rapide depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Montanier, artisan du renouveau de l'ASSE

Pour Guillou, le technicien stéphanois a su remettre de l’ordre dans un collectif qui manquait de repères.

« Coach Montanier arrive avec la casquette du sauveur vissée sur la tête. Il regarde ses joueurs dans les yeux au lieu de contempler son tableau noir. »

Selon lui, la différence tient dans des principes simples : rigueur, discipline et rôles clairement définis. Les tâches sont identifiées et chacun sait désormais ce qu’il doit faire. Résultat : une équipe plus structurée et plus solide.

La jeunesse verte à l’honneur

Le chroniqueur souligne également le symbole incarné par Kevin Pedro, auteur d’un but spectaculaire face au Red Star. Pour Guillou, cette réalisation illustre le travail de formation de l'ASSE et l’importance de continuer à faire émerger de jeunes talents. Il cite également plusieurs noms appelés à incarner l’avenir du club : Axel Dodote, Medhy Luthin Zidee, Nathan Kasia ou encore Tidiane Vibert. Un signal que la relève stéphanoise est déjà en marche.

« Il symbolise le travail de la formation. Là, où on travaille encore à l’ancienne pour recruter. De l’empirisme, de l’expérience et le coup d’œil pour alimenter le futur vert. »

Enfin, Guillou observe un changement global dans l’environnement de l'ASSE. La série de victoires a ramené calme et confiance autour de l’équipe. « Les Verts ne jouent plus comme des paumés. » Une phrase brutale mais révélatrice du regard porté sur cette métamorphose récente.