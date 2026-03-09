Après la victoire face au Red Star et avant un déplacement crucial à Grenoble, le Sainté Night Club revient pour un nouvel épisode consacré à l’actualité brûlante de l’ASSE. Au programme de ce numéro 213 : débrief du succès des Verts, analyse de la dynamique actuelle et projection sur le prochain match de Ligue 2.

Les supporters stéphanois auront une nouvelle occasion de débattre de l’actualité des Verts avec le Sainté Night Club #213. Cette émission, diffusée après la victoire contre le Red Star et avant le déplacement à Grenoble, promet un programme riche pour analyser la dynamique actuelle de l’ASSE. Pour animer ce plateau, Kévin sera à la présentation. Il sera accompagné des chroniqueurs Joss Randall et Hervé, tandis que Gabriel interviendra pour le chat avec les supporters.

Débrief : la passe de cinq pour l’ASSE

La première partie de l’émission sera consacrée au débrief du match remporté face au Red Star. Une victoire qui permet aux Verts d’enchaîner une cinquième victoire consécutive, confirmant la belle dynamique de l’équipe depuis plusieurs semaines.

Les intervenants reviendront notamment sur les progrès défensifs observés ces dernières semaines. Les Stéphanois encaissent beaucoup moins de buts et semblent avoir trouvé un équilibre collectif solide. La présence de Julien Le Cardinal derrière a notamment apporté une nouvelle stabilité à la défense stéphanoise.

Autre sujet important : la forme de Lucas Stassin. L’attaquant belge semble avoir retrouvé de la confiance et s’est montré décisif lors des derniers matches. Les chroniqueurs analyseront son rôle dans la dynamique offensive des Verts. Le collectif sera également au cœur des discussions, avec une question centrale : l’ASSE joue-t-elle aujourd’hui un football plus altruiste et équilibré ?

Enfin, l’émission évoquera plusieurs inquiétudes autour de l’effectif. La blessure de Gautier Larsonneur pourrait-elle être un coup dur pour la fin de saison ? Et la blessure de Florian Tardieu sera également abordée.

Ligue 2 : l’ASSE toujours dans la course

La seconde partie du programme sera consacrée à la course à la montée en Ligue 2. Les chroniqueurs reviendront sur la victoire de Troyes et sur la pression exercée par plusieurs concurrents directs.

Une question sera notamment posée : Le Mans peut-il devenir un vrai rival dans la lutte pour le Top 2 ?

Le calendrier des prétendants à la montée sera également analysé. Troyes se déplacera à Annecy, tandis que Reims recevra Rodez. De son côté, l’ASSE pourrait profiter de cette journée pour accentuer la pression sur l’ESTAC.

Objectif Grenoble pour les Verts

La dernière partie de l’émission sera tournée vers le prochain rendez-vous des Verts. L’ASSE se déplacera à Grenoble pour une rencontre importante dans la course aux premières places.

Les chroniqueurs se poseront plusieurs questions : les Stéphanois peuvent-ils signer une sixième victoire consécutive ? Grenoble peut-il représenter un piège dans ce sprint final ?

Enfin, la composition probable de l’équipe sera évoquée, avec notamment le cas d'Aïmen Moueffek.

Un programme complet donc pour ce Sainté Night Club #213, qui permettra aux supporters de décrypter la dynamique actuelle des Verts… et de se projeter vers un déplacement crucial à Grenoble.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

