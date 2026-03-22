Kevin Pedro confirme son ascension à l’ASSE avec une nouvelle prestation XXL et un but décisif à Geoffroy-Guichard. Le défenseur formé au club s’impose comme une valeur sûre dans le système de Philippe Montanier.

Kevin Pedro ne cesse de franchir les étapes. Face à un public une nouvelle fois conquis, le jeune défenseur de l’ASSE a livré une prestation solide, couronnée par un but important. Sur un coup de tête parfaitement maîtrisé, il a ouvert le score et lancé les Verts vers une victoire précieuse (4-0).

Ce but, son deuxième à Geoffroy-Guichard, confirme une montée en puissance évidente. Titulaire indiscutable depuis son intronisation, Kevin Pedro enchaîne les rencontres avec une régularité impressionnante. Il ne se contente pas de défendre proprement : il pèse aussi offensivement, preuve d’un profil moderne et complet.

Au-delà des statistiques, c’est surtout son impact global qui séduit. À chaque sortie, il affiche sérénité, justesse et engagement. Des qualités qui ne passent plus inaperçues, ni auprès des supporters, ni auprès du staff.

Kevin Pedro, la révélation défensive de l’ASSE

Sa polyvalence constitue un véritable atout. Capable d’évoluer à plusieurs postes en défense, il offre des solutions précieuses à Philippe Montanier. Mais c’est surtout son intelligence de jeu qui impressionne. Toujours bien placé, rarement pris à défaut, il lit les situations avec une maturité étonnante pour son âge.

Son mental fait également la différence. Travailleur, concentré, il ne se disperse jamais. Même dans les moments clés, il reste lucide et efficace. Une constance qui explique sa présence continue dans le onze de départ.

Montanier envoie un message au sélectionneur

À l’issue de la rencontre, Philippe Montanier n’a pas caché son admiration pour son joueur. L’entraîneur stéphanois a même glissé un message appuyé à destination du sélectionneur.

« Kévin Pedro a un gros potentiel. Mais au-delà de ses qualités, c’est son intelligence de jeu et son mental qui ressortent. Il est attentif, travailleur, polyvalent. On peut le faire jouer à plusieurs postes et il reste juste. Cela montre une vraie maturité. J’espère que le sélectionneur le suit, car des profils comme le sien sont rares. »

Un discours fort, qui en dit long sur la progression du défenseur. En interne, Kevin Pedro fait désormais l’unanimité. Et à ce rythme, difficile d’imaginer qu’il passe encore longtemps sous les radars.