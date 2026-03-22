Large vainqueur d'Annecy hier soir (4-0), les Verts de Philippe Montanier ont rendu leur plus belle copie depuis l'arrivée du coach. Forte possession de balle, jeu de transition assumé, occasions franches : Saint-Étienne n'a laissé aucune chance aux Annéciens. Analyse du festival offensif en chiffres.

Quatre buts, quatre buteurs différents et un clean sheet : soirée parfaite à Saint-Étienne. Le tout dans un Chaudron en fusion malgré la fermeture du kop sud. Poursuivis par Le Mans (3e, 50 points) et mis sous pression par Troyes (leader, 57 points). Les Verts ont empoché trois points précieux et confortent leur place de solide dauphin avec 53 points. Une victoire importante avant une trêve internationale qui va concerner quelques Stéphanois. C'est le cas de Lucas Stassin, enfin appelé avec l'équipe première de la Belgique. Buteur hier soir, l'attaquant stéphanois signait son quatrième but et sa deuxième passe décisive en 7 matchs, lui qui renaît dans le système de jeu de Philippe Montanier.

Un changement de système gagnant

Un large succès signé Philippe Montanier. Depuis son arrivée, les Verts restent invaincus en 7 matchs : 6 victoires, 1 nul, 5 clean sheets, 14 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Jusqu’ici, Montanier s’était montré pragmatique avec son 4-2-3-1, basé sur une grande rigueur défensive. Mais hier soir, le technicien stéphanois a surpris tout son monde.

Avec un 3-4-3 inédit dans le Forez, Saint-Étienne a changé de visage. Plus ambitieux dans l’utilisation du ballon, les Verts ont confisqué le jeu avec 62 % de possession et surtout une volonté claire de déséquilibrer rapidement l’adversaire. Les pistons très hauts ont étiré le bloc annécien. Tandis que le trio offensif a constamment attaqué la profondeur. Résultat : un bloc adverse étouffé, incapable de ressortir proprement.

Les chiffres offensifs parlent d’eux-mêmes

Les Verts terminent la rencontre avec 16 tirs dont 6 cadrés, mais surtout 5 grosses occasions, preuve d’une domination qualitative autant que quantitative. L’expected goals (xG) grimpe à 2,78 contre seulement 0,07 pour Annecy : un écart abyssal qui traduit parfaitement la physionomie du match.

Le trio Davitashvili – Cardona – Stassin a été au cœur de ce récital. Chacun impliqué, chacun décisif, ils ont multiplié les courses et les appels. Rendant la défense annécienne totalement passive. Cardona, avec 1,53 xG à lui seul, symbolise cette capacité à se projeter vite et fort. Très actif sur son couloir, il a constamment pris le dessus sur son vis-à-vis. Provoquant ainsi des décalages et créant des situations dangereuses à répétition.

Mais au-delà des individualités, c’est la variété offensive qui impressionne : jeu en transition, attaques placées, centres, projections rapides… Saint-Étienne a su alterner et ne jamais devenir lisible.

Une maîtrise collective totale

À la baguette de cette transition, les fers de lance stéphanois, placés au centre du terrain, ont orchestré les sorties de balle.

Nadé a touché 120 ballons et délivré 99 passes réussies. Il termine la rencontre avec 92 % de réussite. Boakye, de son côté, c’est 88 % de passes réussies avec 92 ballons joués. Omniprésent dans le tempo du match, il ne concrétise pas la rencontre avec une statistique individuelle, mais aura été primordial dans le rythme et très souvent à l’avant-dernière passe.

Autre signal fort : la qualité technique affichée. Avec près de 600 passes et un taux de réussite avoisinant les 88 %, les Verts ont su contrôler le tempo de la rencontre. Même en menant rapidement au score, ils n’ont jamais reculé, continuant à imposer leur rythme et à faire courir leur adversaire.

Les 6 corners obtenus illustrent également cette pression constante exercée sur le but annécien. Saint-Étienne a passé la majeure partie du match dans le camp adverse, installant un siège méthodique et usant progressivement le bloc de Laurent Guyot. En deuxième période, les Annéciens ont finalement capitulé et tenté de préserver le goal average, en restant unis derrière et n’essayant plus véritablement de mettre en danger les Verts, trop forts hier soir.

La rigueur défensive, même dans un nouveau système

Incisifs devant et dominateurs dans le jeu, les Verts ont plié le match en à peine 30 minutes. Mais cette démonstration offensive ne doit pas faire oublier la solidité défensive affichée.

Annecy, avec seulement 3 tirs dont 2 cadrés, n’a quasiment jamais existé. Le xG adverse (0,07) et le xGOT (0,03) confirment cette impression. Aucune véritable situation dangereuse à signaler. Bien protégée par un milieu discipliné, la défense à trois a parfaitement géré les rares transitions adverses.

Brice Maubleu a vécu une soirée très tranquille, bien loin de l’agitation connue la semaine précédente à Grenoble.

Un match et des chiffres références

Plus qu’une victoire, ce succès ressemble à un match référence pour les hommes de Montanier. Capables de dominer, de presser, de se projeter vite tout en restant solides, les Verts ont livré une prestation complète.

Ce 3-4-3 pourrait bien marquer un tournant dans la saison stéphanoise. Plus ambitieux, plus dangereux, mais toujours aussi rigoureux, Saint-Étienne envoie un message clair à ses concurrents : la montée est plus que jamais dans le viseur.