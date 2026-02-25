Reconnu pour son franc-parler, Yohan Mollo est resté fidèle à ses habitudes. Questionné par le média Capté, il n'a pas hésité à dénoncer un marché des transferts complètement dérégulé.

Yohan Mollo (ex-ASSE) :« Pas né à la bonne époque ? Totalement. Je pense que si aujourd'hui j'étais footballeur, je coûterais 80 millions d'euros. Ah oui. J'en suis persuadé. Parce que sans prouver, tu coûtes cher. En faisant deux ou trois fulgurances, tu coûtes cher. Avant, ce n'était pas du tout ça la politique. Avant, pour coûter cher, il fallait être le meilleur buteur du championnat. Pour toucher de gros salaires, il fallait être dans le top 3 des meilleurs passeurs / meilleurs buteurs. Il fallait faire des choses.

On va dire qu'aujourd'hui, juste sous un prétexte, tu peux faire un gros transfert ou tu peux avoir un gros salaire. Regarde aujourd'hui, il y a la Chine qui s'est ouverte, il y a l'Arabie saoudite qui s'est ouverte… On n'avait pas ça, nous."

Bouabre, un produit de l'ASSE symptomatique pour Mollo

Yohan Mollo (ex-ASSE) : "Tu prends Simon Bouabré. Je ne le connais pas, hein. Il est à Monaco. Il fait un match. Il met un but sur YouTube en prépa. Il part pour 12 millions d'euros dans un club. Il fait 15 matchs. Il met un but. Il part pour 30 millions dans un autre club. Tu vois le délire ?

Après, moi, je suis le plus heureux pour lui, mais quand tu vois ça, sur le plan du marché, tu dis : “Waouh, il n'y a plus de juste milieu, en fait…” Pour un oui ou pour un non. Pour un oui, tu peux coûter 150 M€. Et pour un non, tu peux toucher 4 ou 5 M€ à l'année sans avoir fait un match.

Je me serais régalé à l'époque d'aujourd'hui, bien sûr. »

Au fond, derrière la provocation, Mollo met surtout en lumière un marché devenu irrationnel, où la valeur ne se mesure plus uniquement à la performance, mais à la hype et aux opportunités du moment.

Source : Capté