Élu meilleur joueur de l’année 2025 à l’AS Saint-Étienne, Aïmen Moueffek symbolise à lui seul la saison contrastée vécue par les Verts. Dans une année marquée par la lutte pour le maintien, les blessures et la reconstruction, le milieu de terrain s’est imposé comme un repère sportif et humain, au point de s’installer comme une évidence à nos yeux, et surtout au regard des notes obtenues cette saison par le milieu de terrain.

Formé au club, Moueffek n’a jamais revendiqué un statut particulier. Pourtant, tout au long de l’année 2025, il a incarné une forme de continuité dans un environnement instable. Par son volume de jeu, sa lecture tactique et son engagement, il a souvent donné le tempo d’une équipe en quête de repères. Son titre de meilleur joueur de l’année repose sur les notes attribuées par notre rédaction tout au long des rencontres de l'ASSE depuis janvier.

Une fin de saison en Ligue 1 douloureuse mais exemplaire

Lors de la deuxième partie de saison de Ligue 1, Moueffek est l’un des rares joueurs à avoir maintenu un niveau de performance stable dans un contexte collectif délicat. Utilisé dans un rôle axial, souvent chargé de sécuriser l’équilibre de l’équipe, il a assumé un volume de jeu important, aussi bien à la récupération qu’à la relance. Cette période a posé les bases de son statut.

À plusieurs reprises, il a insisté sur la nécessité de rester lucide malgré la pression. “On sait d’où on vient et ce qu’on doit faire. Il faut rester concentrés sur le terrain”, expliquait-il en conférence de presse, soulignant déjà une posture de leader. Dans une équipe en difficulté, sa capacité à tenir le ballon, à calmer le tempo et à jouer juste a souvent permis à l’ASSE de rester dans les matches plus longtemps que ne le laissait présager la dynamique collective.

Moueffek : Entre blessures, retours et mentalité irréprochable

L’année 2025 n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Touché physiquement à plusieurs reprises, Moueffek a connu des périodes d’indisponibilité qui auraient pu freiner son élan. Ses multiples alertes physiques ont rappelé la fragilité d’un joueur très sollicité. Mais chaque retour a renforcé son statut.

À chaque reprise, le milieu stéphanois a montré une capacité rare à se remettre rapidement au niveau, tant sur le plan physique que mental. Cette résilience a marqué le vestiaire et le public. Dans les moments de doute, son retour a souvent coïncidé avec une meilleure maîtrise collective et confirmé son rôle structurant dans l’équilibre de l’équipe.

La Ligue 2 comme terrain d’affirmation

La bascule en Ligue 2 n’a pas modifié son rôle, bien au contraire. Dès les premières journées, Moueffek est apparu comme un point d’ancrage du projet. Régulier, discipliné tactiquement, il s’est imposé comme un relais naturel du staff. “Aïmen porte une vraie identité verte”, soulignait Batlles récemment, mettant en avant son exemplarité au quotidien.

Avec une moyenne de 6/10 sur l’ensemble de l’année civile 2025, Moueffek termine meilleur Stéphanois. Ce chiffre, loin d’être anodin, traduit une réalité : il a rarement été en difficulté, rarement absent du débat, et souvent décisif dans l’équilibre collectif.

Son titre de meilleur joueur de l’année repose ainsi sur une addition de rencontres solides, en Ligue 1 comme en Ligue 2, plutôt que sur des coups d’éclat isolés. “On doit s’appuyer sur des bases solides, et Aïmen en fait partie”, expliquait son entraîneur, résumant parfaitement l’apport du milieu.

En 2025, l’ASSE n’a peut-être pas tout réussi sportivement. Mais elle a trouvé en Aïmen Moueffek un repère. Constant, fiable, impliqué. Un joueur de l’ombre devenu, logiquement, le visage fort de l’année. Il ne reste qu'à espérer que les pépins physiques vont s'éloigner de lui en 2026...