Solide, appliquée et efficace, l’ASSE a décroché une précieuse victoire 2-0 à Montpellier. Une performance que Patrick Guillou a appréciée. Le symbole de l'ASSE en reconstruction ? Dans sa chronique pour Le Progrès, le consultant analyse, comme après chaque match, la performance des Verts.

Dans un contexte tendu, six mois après un précédent houleux à la Mosson, les Verts ont mis les pendules à l’heure. Dès la 2ᵉ minute, Zuriko Davitashvili illumine la rencontre d’un slalom géant avant d’ouvrir le score. Un but libérateur pour un joueur que Patrick Guillou décrit comme « timide et effacé ces derniers matches, il a été le symbole de l'ASSE dans son efficacité et de l’efficience retrouvées ».

Le Géorgien s’offre un doublé à la 21ᵉ minute, en opportuniste, après une frappe repoussée d’Annan. Dans l’ombre de son ailier retrouvé, l’ASSE brille par son réalisme. Montpellier, malchanceux (deux poteaux), se heurte aussi à un Larsonneur impérial.

MHSC – ASSE : Gagner sans briller, mais gagner

Si les Verts ont reculé en deuxième période, ils n’ont jamais rompu. Larsonneur, une nouvelle fois déterminant, éteint les espoirs héraultais à plusieurs reprises, notamment sur un face-à-face décisif face à Mendy. Les contres stéphanois manquent de justesse, mais la solidarité défensive compense largement les lacunes techniques, un atout précieux pour l'ASSE.

« Solide, lucide et clinique », résume Guillou dans sa chronique. Le consultant salue une équipe qui « s’est relevée en acceptant de souffrir ensemble », et qui, sans briller, « retrouve confiance et cohérence », une description parfaite de l'ASSE actuelle.

Une victoire sans éclat, mais importante pour les Verts

Pas de fioritures, pas de démonstration : l’ASSE a simplement fait le job. Dans une Ligue 2 où la régularité prime sur l’esthétique, ce type de victoire vaut de l’or. Horneland peut se satisfaire d’avoir vu son groupe « respecter le cadre, la structure et l’organisation ». L'ASSE montre ainsi qu'elle peut gagner sincèrement, même sans éclat. Et comme le conclut Guillou : « Ce groupe peut aussi gagner sans éclat, mais avec sincérité ».

Davitashvili relancé, Larsonneur infranchissable, et un collectif qui répond dans l’adversité : Sainté partage la tête de la Ligue 2 avec Troyes et Pau, et aborde la trêve avec le sentiment du devoir accompli. Une belle période pour l'ASSE.