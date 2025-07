À seulement 20 ans, Joshua Duffus débarque à l’AS Saint-Étienne avec la ferme intention de franchir un cap. Encore peu connu du grand public, ce jeune attaquant anglais possède pourtant toutes les qualités du joueur moderne et les supporters des Verts feraient bien de retenir son nom.

Alors que Lucas Stassin pourrait plier bagage cet été et que Zuriko Davitashvili reste dans le flou, l’AS Saint-Étienne continue de renforcer son secteur offensif. Après avoir sécurisé la signature définitive d’Irvin Cardona, les dirigeants stéphanois se sont tournés vers l’Angleterre pour enrôler Joshua James Leslie Duffus, un talent formé à Brighton & Hove Albion. Une arrivée qui peut surprendre, mais qui s’inscrit dans la stratégie de la nouvelle cellule de recrutement, résolument tournée vers la jeunesse et le potentiel.

Des débuts prometteurs à Brighton

Né le 15 décembre 2004, Joshua Duffus débute sa carrière à Lambeth Tigers FC, un club formateur bien connu à Londres. En 2017, à l’âge de 12 ans, il rejoint l’académie de Brighton où il gravit tous les échelons. En juillet 2021, il signe son premier contrat de stagiaire, avant de parapher son premier contrat professionnel en novembre 2022.

Avec les U18 de Brighton, Duffus se montre rapidement décisif : 4 buts et 3 passes décisives en seulement 8 matchs lors de la saison 2022-2023. Promu chez les U21, il confirme son talent dans les divisions supérieures. En Premier League 2, en EFL Trophy ou encore lors des Playoffs, il brille par sa régularité et son sens du but.

En 84 apparitions chez les jeunes, il inscrit 19 buts et délivre 17 passes décisives. Une action décisive toutes les 138 minutes. Pour un joueur souvent utilisé comme joker (32 entrées en jeu), c’est un rendement exceptionnel.

Un joueur décisif et polyvalent

L’un des atouts majeurs de Duffus réside dans sa polyvalence. Capable d’évoluer comme avant-centre, ailier gauche ou milieu offensif, il s’adapte aux systèmes et aux besoins. Avec son mètre 87, il possède un gabarit intéressant pour jouer en pivot, mais c’est surtout sa mobilité et son intelligence de jeu qui impressionnent.

Doté d’une bonne vitesse, d’un sens du placement aiguisé et d’une vraie justesse technique, Duffus est ce qu’on appelle un "9 moderne". Il sait conserver le ballon, combiner dans les petits espaces, partir dans la profondeur, et se montrer décisif dans les 20 derniers mètres.

En 2024, il participe à plusieurs rencontres d’Europa League avec Brighton comme remplaçant, dont une entrée en jeu contre l’AEK Athènes (2 minutes). Il honore ainsi ses premières minutes en pro. Un symbole de la confiance du staff dans son potentiel, même si son temps de jeu reste limité.

Une trajectoire freinée par les blessures… mais relancée à Saint-Étienne ?

La saison 2023-2024 est en demi-teinte pour Joshua Duffus. Malgré un début encourageant, une blessure vient freiner sa progression. Il manque plusieurs semaines de compétition et voit sa montée en puissance ralentie. Une absence qui coïncide avec une volonté de prêt ou de transfert, Brighton souhaitant lui offrir une nouvelle opportunité pour accumuler du temps de jeu. Malheureusement pour le club anglais, Duffus rejette l'offre de prolongation et voit son contrat se terminer en ce mois de juin. Il semblerait, selon les éléments récoltés çà et là, que Brighton l'a plus ou moins mis de côté après cet échec des négociations. Une aubaine pour ses prétendants...

Courtisé par plusieurs clubs européens – notamment en Allemagne, à Francfort ou Leverkusen –, Duffus choisit finalement Saint-Étienne. Un choix fort, motivé par la promesse d’un vrai projet sportif et d’une exposition régulière en Ligue 2. À 20 ans, il veut jouer, apprendre et briller. Et c’est avec le maillot Vert qu’il compte le faire.

L’ASSE lui offre un tremplin

Dans un contexte de reconstruction, l’ASSE mise sur Duffus comme un pari à fort potentiel. Le club lui offre un cadre de développement idéal, dans un championnat compétitif mais plus accessible que la Premier League. L’objectif est clair : faire de lui un élément offensif important de l’effectif d’Eirik Horneland.

Le technicien norvégien l’a bien compris : avec le départ de Sissoko et Wadji, et l’avenir incertain de Stassin, l’attaque stéphanoise a besoin de sang neuf. En ce sens, Duffus pourrait rapidement s’imposer comme une alternative sérieuse, voire plus si affinités. En deux saisons pleines chez les jeunes, il a montré qu’il pouvait être décisif, tout en restant discipliné (aucun carton rouge en 84 matchs).

Un profil rare pour la Ligue 2

Son arrivée en Ligue 2 pourrait bien être l’un des jolis coups de l’été. Peu de clubs de l’antichambre de l’élite peuvent s’enorgueillir de recruter un joueur formé dans un club de Premier League, international U17 et U19 avec l’Angleterre, et déjà apparu sur la scène européenne.

Si certains observateurs doutent de sa capacité à immédiatement remplacer un profil comme Stassin, d’autres misent sur sa marge de progression. Avec davantage de responsabilités, il pourrait très vite franchir un nouveau palier. D’autant plus qu’il arrive avec un esprit conquérant : il veut s’imposer, marquer, et aider l’ASSE à retrouver la Ligue 1.

Le mot de la fin ? Un nom à retenir

Joshua Duffus coche toutes les cases du joueur à potentiel : jeune, polyvalent, travailleur, efficace, intelligent dans le jeu. Il arrive à Saint-Étienne avec une belle carte à jouer. S’il parvient à s’adapter au football français et à la rugosité de la Ligue 2, il pourrait bien devenir l’une des révélations de la saison.

Et si l’ASSE retrouvait la Ligue 1 en s’appuyant sur un duo Cardona-Duffus ? Cela n’a rien d’utopique. L’histoire est en marche.