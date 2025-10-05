"BIEN PAYÉS. MAIS PAYÉS" - ASSE

“Un plan n’a de valeur que par son exécution.” Napoléon Bonaparte

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE -50 points

« Salut les Gamins. OK, je vois que j’ai été entendue, le ventilateur de ma colonne recette s’est remis à tourner avec les trois pions ramenés de la Mosson !!! Vous savez que je n’y connais rien au foot, mais on m’a dit que ça n’aurait pas été aussi simple sur le pré que ce que le score sec peut laisser entendre. Et que même, ça aurait été limite bien payé ? Et bien vous savez quoi ? Je n’en ai rigoureusement rien à carrer. Déjà parce que j’y connais nibe. Et surtout, parce qu’après ces années de misère, engranger 2.22pt/match ça me fait le même effet que chaque premier date sur Tinder !! Excitant !! »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall après ce MHSC-ASSE (0-2) du 4 octobre à La Mosson. Histoire de vous montrer que je suis aussi capable de faire des jeux de mots laids pour les gens bêtes (c’est parti, la vache …) je dirais en préambule que notre ASSE est parvenue à éviter de prendre la … « Mousson » sur le groin et de revenir trempée, et a fait la … « Moisson » de points.

OK. J’arrête.

Mais pour résumer le sentiment en une phrase, si j’ai cité Napo, c’était juste pour souligner que la feuille de route ne vaut que si elle est respectée. Et elle l’a été.

Après les interrogations nées de la première défaite à la piaule samedi dernier contre l’EN AVANT SIMONE de Guingamp, ce match en terres sudistes aurait pu tourner à la mission piégée comme une voiture de magistrat italien, et quoi qu’on puisse penser du contenu, le job a été fait.

L’IMPORTANT, TOUT LE MONDE SAIT QUE « C’EST LES TROIS POINTS »

Oui c’est par ça que je vais commencer. A vrai dire, juste après le match, j’avais un peu de frustration, car dans le contenu, il y aura des choses à dire. A regarder les stats du match, on pourrait même dire que la victoire de l’ASSE est relativement bien payée. Mais après 24h de recul, je suis beaucoup moins chafouin. Car comme le rappelle à fort juste titre ma Micheline de la compta en introduction (alors qu’elle n’y connait strictement nibe en foot) : après toutes ces années de merde, on ne va pas commencer à chouiner quand on prend des points et qu’on tourne à 2.22pt/match après 9 journées quand même !! (Micheline : petit cadeau bonus toujours réservé aux lecteurs historiques fidèles à la version écrite de la chronique !).

Finalement, avec du recul, on voit que notre ASSE aura scellé assez rapidement, et sur ses deux premières vraies offensives, le sort de ce match. Et que malgré les tentatives, certes louables, du MHSC pour revenir, la froide et clinique efficacité offensive des Verts avait déjà tué la partie.

En moins de temps qu’il n’en faut à un postier pour humecter les fesses d’un timbre, notre énervant Géorgien avait mis les pendules à l’heure, et à partir de là, les yeux de l’adversaire du soir se sont brouillés comme les œufs aux truffes de chez Lasserre.

Il suffit de regarder les stats du match pour s’en convaincre : l’ASSE a eu – et ce n’avait pas été trop le cas ces derniers temps – ce côté tueur des équipes du haut de classement, permettant de ramener des pions à Micheline même dans les matches moins maîtrisés.

Et c’est le point très positif du match, tout comme le match de patron de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, joueur énervant et insaisissable par nature, chez qui le honteux le dispute au brillant. Samedi soir, on était dans le brillant, pas uniquement sur ces deux frappes cliniques qui valent trois points, mais aussi dans son activité pendant tout le match, ses courses et ses replis défensifs. Un match qui ressemble au négatif photo de sa mi-temps contre EAG. On aimerait juste le voir plus souvent comme ça quoi, car sur l’ensemble de son année presque et demi chez nous, je ne suis pas sûr que le compte y soit.

Après le 2ème but, j’ai lu des avis divergents (et je rappelle ici que moi-même, parfois je diverge, mais le plus souvent je dis bite !) : certains parlent d’une forme de maîtrise pour préserver ce score, moi j’ai vu une équipe quand même souvent en difficulté et concédant beaucoup trop de situations offensives à un adversaire de ce niveau.

Et là on arrive sur les points un peu moins positifs, ou du moins de vigilance pour l’avenir : notre défense (au sens large) a été trop souvent vacillante comme un Flan caramel sur le porte-bagage d’une moto dans le Paris-Dakar. Heureusement que samedi soir, elle a été portée par un excellent NADÉ_RÉTRO_SATANAS (au bémol près de cette coupable absence qui a donné le face à face de MENDY avec GAUTIER_LARSOUILLEUR) et justement, par le dit LARSONNEUR_AUX_VAINCUS qui – comme son compère géorgien – semble capable de produire du grand comme du très moyennasse, à seulement sept jours d’intervalle.

L’autre point de vigilance, qui là est dans la continuité du match d’avant, c’est qu’il me semble toujours voir quelques joueurs déjà tirer la langue après neuf parties du jeu très exigeant physiquement demandé par le VIKING. Je pense évidemment à un GÉRARD_DE_TARDIEU qui pioche, et dont les jambes de 35 ans sont entre deux âges, mais pas forcément au milieu. Heureusement que dans ce secteur de jeu, l’intelligence et la qualité technique d’un JABERLIPOPPETTE replacé devant la défense a des vertus métronomiques. Mais ce secteur de jeu, le milieu, interroge toujours en termes de profondeur de banc. Mais je pense aussi à mon robert Jacques préféré (BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME) qui me semble avoir vraiment le capot qui fume.

Enfin quelques interrogations de niveau pur, qui n’ont plus rien à voir avec le projet HORNELAND_ROVER, à commencer par ANNAN_MA_SOEUR_ANNAN (je ne vois toujours rien venir, malgré son implication indiscutable sur le deuxième but) et même, à un degré moindre sur IGOR_MILADY_NOVICE, bon et intéressant dans les petits espaces pour sortir de la pression, faisant preuve d’une progression que peu attendaient, et impliqué au départ du but, mais disons que ça dure 20 minutes quoi …

Enfin puisqu’on en parlait, un petit mot quand même sur notre Eirik_BorNEland, que je craignais même de se voir un jour devenir Eirik_BorDERland, il serait mal venu de lui taper dessus après une victoire à l’extérieur. Quand on a dit plusieurs fois que l’important était les trois points, la conclusion est qu’il a fait le taf. Mais à titre personnel, j’ai quand même des doutes sur le dogmatisme de son approche et le risque qu’il ait rincé 75% de l’effectif dès la mi-saison. Et des doutes aussi sur sa façon de gérer l’effectif et les coachings en cours de match, dont j’arrive à comprendre la logique, mais rarement le timing … mais bon, il va falloir faire avec je crois, chez lui cette approche ressemble à une vocation. Et il en est des vocations comme des chaudes pisses : elles frappent où bon leur semble.

Sinon, point amusant, ça y est : il énerve les arbitres avec son attitude de Pitbull auquel on prétendrait retirer sa pâtée !! Cela dit, ça nous change de nombreux Flans Mireille qu’on a eus ces dernières années, et qui étaient d’un flegme avec lequel seul un baril de saindoux peut rivaliser.

Mais je me demande quand même ce qu’il prend, le VIKING 😃. Et même, je voudrais bien connaître la formule de ce machin-là, histoire de pouvoir m’en renifler un peu lorsque les gros cafards poilus me déambulent sous le couvercle.

L'ASSE CO-LEADER, MAIS SANS MARGE (POUR L’INSTANT).

A ce stade de la saison, je regrette de ne pas disposer d’une balance de Roberval pour pouvoir peser le pour et le contre. Mais neuf journées, c’est presqu’un tiers du championnat, et c’est un échantillon suffisamment large pour dresser un premier bilan.

Et le premier constat est simple : l’ASSE est là où elle doit être. Les pisse-vinaigres diront d’un air aigrelet « ah ben heureusement, avec tout le pognon dépensé !! ». Je leur répondrai que oui, mais les renverrai immédiatement à la citation initiale du Petit Caporal : peut-être que c’est juste « normal », mais encore fallait-il le faire. La feuille de route, est, jusqu’ici, tenue.

Le deuxième constat c’est que notre ASSE a moins de marge que prévu par rapport aux autres équipes de L2, en tout cas par rapport à quelques-unes. Et c’est pour ça que nos Verts ne sont que co-leaders, et même pas premiers. Après, il faudra voir si les effectifs de PAU, TROYES ou autre RED STAR leur permettront de tenir ce rythme, de plus de 2 points par match pour les deux premières cités, jusqu’à la fin de la saison. Mais notez bien que la remarque vaut aussi pour l’ASSE. Ça reste encore indécis, mais ça rend le truc plus intéressant aussi, et plus valeureux.

Le troisième constat, c’est que toutes les équipes semblent jouer le match de leur saison contre l’ASSE. On avait déjà un peu ce sentiment lors du premier récent passage des Verts en L2 mais à l’époque, c’était plus lié à l’aspect historique de l’ASSE. Là est venu se rajouter une dimension économique. C’est vrai que l’effectif de l’ASSE a coûté un saladier, au regard des standards économiques de la L2 actuelle. A ce prix-là tu peux t’acheter de la mayonnaise en tube jusqu’à la fin de ton foie. Et on a vu récemment des AMIENS, des REIMS, ou même des MHSC samedi faire de très bons matchs contre les Verts, pour juste après en prendre 6 contre Dunkerque ou 4 à la piaule contre GRENOBLE ! Ça aussi, il faudra s’y faire, car ça va être comme ça jusqu’à la fin. C’est un statut à assumer, car ça ne pourra pas servir d’excuse.

Et je termine par un sentiment plus personnel visiblement, car quand j’en parle autour de moi, certains me défriment comme Jeanne d’Arc devait mater Saint-Michel, quand il venait à la relance pour lui inculquer l’anglophobie. Dans le jeu, et le contenu, j’espérais un peu mieux. En regard du delta de qualité d’effectif par rapport aux adversaires, en tout cas sur le papier, je m’attendais à plus de domination (je ne parle pas de possession, car ça on l’a. Mais possession n’est pas toujours domination, il y a quand même eu plusieurs matchs et résultats obtenus en passant entre le mur et l’affiche).

En tout cas, il y a un truc factuel, que me rappelait encore aujourd’hui l’excellent @Ro_PeupleVert : il faudra améliorer les prestations à domicile par rapport à celles à l’extérieur. Dans les points déjà (13 points pris sur 15 possibles à l’extérieur, contre seulement 7 sur 12 possibles à la piaule). Mais aussi dans le contenu proposé. A croire que les 30000 personnes qui chauffent systématiquement le Chaudron, au lieu de sublimer les joueurs, les endorment …

EN LIGNE AVEC LA FEUILLE DE ROUTE

L’avenir immédiat se présente sous d’heureux auspices, comme on dit à Beaune.

Et même si oui, quelques-unes des neuf premières prestations ont été un peu branlantes comme une dent creuse ou une main de collégien, il faudrait être con comme une bougie sans mèche (merci mon Narcolepsky, pourvoyeur officiel de bons mots) pour ne pas le reconnaître.

Mais restons vigilants. Car si actuellement, tu ne trouverais pas - dans les points laissés en route - assez de place pour y loger l’intégrité morale d’un marchand de voitures d’occasion, aucun écart n’est encore fait, et il reste encore pas mal de combats à mener.