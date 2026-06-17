La saison de João Ferreira à l'ASSE n'a pas été un long fleuve tranquille. Arrivé dans le Forez avec la lourde mission de régler enfin le problème récurrent du couloir droit stéphanois, le Portugais a connu une saison en montagnes russes, entre promesses entrevues, confiance qui s'effondre, clash en interne et un final cauchemardesque. Retour sur 9 mois qui ont mis à rude épreuve un joueur dont le talent, lui, n'a jamais vraiment été remis en question.

Le 6 août 2025, l'ASSE débourse 3 millions d'euros pour s'attacher les services de João Ferreira. Eirik Horneland, alors aux commandes de l'équipe, ne cache pas son enthousiasme à l'annonce de la recrue : «João est un top professionnel qui a toujours évolué dans le haut niveau. C'est un joueur qui a une grosse activité physique en match. Il est rapide, puissant et défend bien. Il a un bon apport au niveau offensif et une forte personnalité. On est très content de l'accueillir au sein de l'effectif.»

Sur le papier, tout est réuni pour faire de Ferreira l'homme providentiel d'un poste qui cherche son titulaire depuis des saisons. Et les débuts confirment ces espoirs.

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Des débuts prometteurs qui virent au calvaire

Aligné très rapidement, João Ferreira laisse entrevoir de belles dispositions. Propre défensivement, techniquement à l'aise, présent offensivement, les Verts pensent enfin tenir un latéral droit digne de ce nom. Mais assez vite, un détail commence à agacer : son attitude nonchalante. Ferreira ne donne pas toujours l'impression d'avoir envie d'être là.

Petit à petit, ses largesses défensives prennent de l'ampleur, alors même que le défensif était présenté comme l'une de ses forces, lui qui peut aussi dépanner dans l'axe de la défense. Ses convictions défensives fondent, comme sa confiance. Ses prestations ne sont pas toujours désastreuses, mais il suffit d'un loupé grotesque pour obscurcir complètement son rendement. Face au Red Star, c'est précisément ce qui se produit : une erreur qui coûte un but face à un concurrent direct. Il enchaîne les mauvaises décisions. Son statut commence à être contesté, et sa confiance continue de chuter.

Reims - ASSE : le point de rupture

Début 2026, le déplacement à Reims est probablement le sommet de la tension. L'ASSE s'incline dans un match décisif face à un concurrent, les têtes sont basses, et João Ferreira clashe avec plusieurs de ses coéquipiers. Pire encore : avec un membre de la direction du club. Une ambiance plombée qui en dit long sur l'état d'esprit général à ce moment de la saison.

ASSE - Boulogne : L'explosion

Malgré ce climat délétère, et alors qu'Eirik Horneland est déjà condamné, Ferreira est titularisé face à Boulogne. Invraisemblable. Mentalement, il n'est clairement pas prêt pour cette rencontre. Et il explose en plein vol : un tacle mal maîtrisé, excès d'aggressivité, un carton rouge direct. C'en est trop pour lui. En rentrant aux vestiaires, il frappe un mur de rage. Résultat : une fracture à la main.

Une blessure qui, paradoxalement, n'arrange pas si mal l'institution stéphanoise, qui peut ainsi étouffer les problèmes qui entourent le joueur sans avoir à gérer une crise ouverte. Ferreira est éloigné des terrains pendant de longues semaines pour se soigner. Il faudra attendre la réception de Troyes en fin de saison pour le revoir, sur le banc. Il dispute toutefois les barrages face à Nice, et là, il montre ses qualités. Car oui, João Ferreira a des qualités.

Ce que dit la DATA : un profil en chute libre ?

Les données confirment précisément ce que le récit de la saison laisse transparaître. La comparaison entre ses trois dernières saisons (Udinese en Serie A 2023-2024, Sporting Braga en Primeira Liga 2024-2025, et l'ASSE en Ligue 2 cette saison) est éclairante. Pour rappel, un centile de X signifie que le joueur surpasse X% de ses concurrents au même poste, dans son championnat, par 90 minutes.

Sur le plan offensif, Ferreira reste très actif à l'ASSE : ses courses progressives ressortent à 86 (contre 47 à Braga et seulement 28 à Udinese), ses centres réussis à 71, ses passes progressives à 93. Il dispute également énormément de duels défensifs, au centile 95, son plus haut total des trois saisons.

Le problème, c'est ce qu'il en fait. Son taux de réussite dans ces duels défensifs s'effondre à 37%, contre 83% à Braga la saison précédente et 33% à Udinese. Autrement dit, à l'ASSE, Ferreira dispute plus de duels que jamais, mais en perd l'écrasante majorité. Ses interceptions ajustées chutent également à 76, contre 93 à Braga et 91 à Udinese. Le constat est sans appel : la solidité défensive qui faisait sa force s'est littéralement effondrée cette saison.

Comme si Ferreira c'était transformé en ne donnant pas la bonne version de lui-même à l'ASSE.

ASSE : 3M€ pour le neuvième meilleur rendement de L2

Cette saison, Data'Scout le classe d'ailleurs à 61 comme latéral offensif (9e de Ligue 2), mais seulement à 55 comme arrière latéral pur (22e du championnat). 16 matchs, 68 minutes par match, 1 but et 1 passe décisive. Le malaise vient peut-être de là : Ferreira a été recruté pour ses qualités défensives, mais c'est offensivement qu'il a existé statistiquement.

Ses points forts identifiés restent d'ailleurs cohérents avec ça : il joue beaucoup vers l'avant, remporte la majorité de ses duels offensifs et tente de faire progresser le ballon par la passe. Ses axes d'amélioration sont sans appel : il commet beaucoup de fautes et récolte beaucoup de cartons (10 cette saison).

Deux options pour l'été

Lié à l'ASSE pour encore trois saisons, João Ferreira se retrouve à un carrefour. Première option : un départ. Mais après une saison aussi compliquée, trouver un club prêt à payer pour récupérer les 3 millions investis l'été dernier semble illusoire. Deuxième option, plus séduisante : la renaissance. Ian Cathro parle couramment portugais, et pourrait bien être l'homme capable de relancer un joueur qui part de très loin sur le plan de la confiance.

Avec un profil offensif qui reste solide sur le papier et un nouveau staff qui maîtrise sa langue, João Ferreira a peut-être là sa dernière chance de redevenir le renfort annoncé en grande pompe l'été dernier.