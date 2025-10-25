Trois jeunes joueurs de l’ASSE – Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Lassana Traoré – franchissent les étapes avec maturité. Tous nés en 2007, ils découvrent cette saison le monde professionnel sous la houlette d’Erik Horneland. Une nouvelle génération verte pleine de promesses.

Le nom de Luan Gadegbeku a commencé à résonner du côté de l’Étrat dès les premiers mois de compétition. Arrivé en provenance du club francilien de Fleury pour rejoindre l’ASSE en U16, le milieu récupérateur s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes les plus en vue de sa génération. Doté d’un gros volume de jeu et d’une qualité de relance au-dessus de la moyenne, il a gagné la confiance du staff professionnel au cours de l’été.

Devenu international U19 français, Gadegbeku a déjà pris part à quatre rencontres de Ligue 2, dont deux comme titulaire, pour un total de 206 minutes de jeu. Ses débuts convaincants ont montré une belle maturité dans la lecture du jeu et un sens du placement rare pour son âge.

Malheureusement, une blessure à la cheville est venue stopper son élan depuis plusieurs semaines. Pendant son absence, Igor Miladinovic a profité de l’opportunité pour s’installer dans le onze de départ. Le retour de Gadegbeku posera donc un véritable casse-tête tactique à Horneland, partagé entre la continuité du moment et la volonté de relancer son jeune milieu, auteur de prestations déjà très abouties avant sa blessure. Le staff reste confiant sur son potentiel et son état d’esprit exemplaire.

Nadir El Jamali, patience et apprentissage au menu

Autre joueur à suivre de près, Nadir El Jamali (portrait ici) s’impose progressivement comme un élément incontournable du groupe professionnel. Passé par Le Blanc-Mesnil, il a intégré le centre de formation stéphanois avant de signer son premier contrat professionnel en juin 2025. Milieu offensif créatif, capable d’évoluer derrière l’attaquant ou sur les côtés, il brille par sa vision du jeu et sa capacité à créer le décalage.

Ses débuts avec l’équipe première ont été prometteurs : 151 minutes de jeu et des entrées souvent remarquées pour leur justesse technique. Cependant, depuis quatre matchs, le jeune international U19 n’a plus foulé les pelouses de Ligue 2. Le staff a choisi de lui redonner du rythme en réserve contre Romorantin, une rencontre au cours de laquelle son manque de compétition s’est fait sentir.

Cette période d’adaptation fait partie intégrante de son apprentissage. El Jamali, encore en phase de construction physique, a besoin d’enchaîner pour exprimer tout son potentiel. Les observateurs saluent néanmoins sa mentalité, son implication à l’entraînement et sa capacité à apprendre vite. Son profil élégant, à mi-chemin entre un meneur et un ailier intérieur, séduit déjà plusieurs suiveurs du football français.

Lassana Traoré, le pari venu du Sénégal

Le troisième larron de cette génération 2007, Lassana Traoré, représente un pari à plus long terme pour l’ASSE. Arrivé cet été du centre Diambars (Sénégal), il évolue au poste d’arrière gauche. Solide physiquement et doté d’un bon pied gauche, il a effectué ses premières minutes professionnelles face à Laval, une récompense méritée pour son travail depuis son arrivée à l’Étrat.

Encore en phase d’acclimatation, Traoré doit apprendre à s’adapter au rythme du football européen, plus rapide et exigeant tactiquement. Ses entraîneurs soulignent sa progression constante et son envie de bien faire. Actuellement blessé, il n’a pas encore repris l’entraînement collectif, mais ses qualités athlétiques et son sérieux laissent penser qu’il pourrait s’imposer à moyen terme. Le staff croit fermement en son potentiel, convaincu qu’il peut devenir une solution crédible à ce poste dans les saisons à venir.

Une jeunesse qui pousse derrière les cadres

À travers ces trois jeunes joueurs, l’AS Saint-Étienne démontre une nouvelle fois la richesse de son centre de formation, toujours parmi les plus performants du pays. Gadegbeku, El Jamali et Traoré illustrent cette philosophie maison : faire confiance aux jeunes, leur offrir du temps de jeu et les accompagner dans leur progression.

Leur présence régulière à l’entraînement du groupe pro prouve la volonté du club de s’appuyer sur sa jeunesse. Si les blessures et la concurrence limitent encore leur exposition, tous trois représentent une promesse d’avenir pour les Verts.