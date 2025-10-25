Privé de plusieurs cadres, le FC Annecy aborde la réception de l’ASSE avec un groupe remanié. Les Verts auront une occasion idéale de frapper un grand coup face à une équipe amoindrie mais déterminée.

Le Parc des Sports d’Annecy affichera complet ce samedi (20h) pour un choc attendu entre deux formations ambitieuses de Ligue 2. Mais les Haut-Savoyards devront composer sans plusieurs titulaires habituels, selon les informations du Dauphiné Libéré.

Le gardien Escales, véritable pilier et seul joueur à avoir disputé les dix premières journées dans leur intégralité, est forfait en raison d’une blessure au mollet. Fin de série pour le portier, qui restait sur 44 titularisations consécutives en championnat. Son remplaçant, Callens, prendra place dans les cages pour la première fois depuis mai dernier, lors d’un déplacement à Troyes (1-1).

Autre absence notable, celle de Koutoune, toujours trop juste physiquement. Le défenseur rejoint à l’infirmerie Makutungu, Nsakala et Pajot, indisponibles pour cette première rencontre d’une série intense de trois matchs en six jours (à Rodez mardi 28, puis contre Boulogne vendredi 31).

Des retours qui redonnent espoir aux Haut-Savoyards

Malgré cette cascade de forfaits, le staff annécien peut se réjouir du retour de plusieurs éléments clés. Billemaz et Venot, absents à Clermont (0-1), font leur retour dans le groupe, tout comme Lajugie, rétabli après une blessure à la cuisse.

Ce dernier signe son grand retour après deux mois d’absence, sa dernière apparition datant de la défaite face au Red Star (0-1). Ces renforts apporteront de la fraîcheur à un effectif qui devra se surpasser pour contenir les offensives stéphanoises.

Callens sous pression, l’ASSE en embuscade

Titulaire surprise, Callens aura fort à faire face à l’attaque verte. Les hommes d’Eirik Horneland tenteront d’exploiter cette situation pour imposer leur rythme dès les premières minutes. Les Verts, bien placés dans le haut du classement, savent que chaque point compte avant d’aborder la fin octobre.

À noter également que le jeune Benama, tout juste rentré de la Coupe du Monde U20 au Chili (4e place avec la France), bénéficie d’une semaine de repos. Il pourrait réintégrer le groupe pour la réception de Boulogne vendredi prochain, sauf rappel de dernière minute par le coach Laurent Guyot.

Une chose est sûre : entre un Annecy diminué mais combatif et une ASSE déterminée à retrouver sa dynamique, le Parc des Sports s’annonce bouillant ce samedi soir.