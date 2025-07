Face au club suisse d'Étoile Carouge, l’ASSE s’est imposée 3-1 samedi, dans un match où la jeunesse stéphanoise a eu l’occasion de s’exprimer pleinement. Tour d’horizon des prestations individuelles des jeunes issus du centre de formation, entre promesses et enseignements.

Le stage de préparation au Chambon-sur-Lignon a offert à plusieurs jeunes Verts une belle vitrine ce week-end. Opposée à Carouge, l’équipe dirigée par Eirik Horneland s’est appuyée sur une rotation élargie pour faire briller les futurs espoirs du club. Une victoire (3-1), des buts signés Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili, mais surtout une série d’enseignements sur les jeunes pousses du Forez.

Parmi les titulaires, Paul Eymard (17 ans) a vécu sa première titularisation avec le groupe pro. Positionné dans l’entrejeu, le jeune milieu s’est illustré par sa mobilité et sa justesse dans le jeu court. Encore tendre dans certains duels, il s’est néanmoins distingué par une intervention importante à la 10e minute, écartant un centre dangereux. Une prestation encourageante, avant de céder sa place à Lamine Fomba à la mi-temps.

N'guessan blessé, le point noir

Moins de réussite en revanche pour Djylian N’guessan, également titulaire à la pointe de l’attaque de l'ASSE. Peu trouvé dans le jeu, il a dû quitter ses coéquipiers dès la 35e minute, victime d’un pépin musculaire à l’arrière de la cuisse. Une blessure qui pourrait compromettre sa préparation estivale.

En seconde période, plusieurs jeunes ont saisi leur chance. À droite de la défense, Beres Owusu (21 ans), de retour d’un prêt concluant à QRM, a livré une prestation solide. Sérieux dans les duels, appliqué dans ses transmissions, il a confirmé son potentiel pour intégrer durablement le groupe professionnel.

Dans l’axe défensif, Maedine Makhloufi, promu in extremis dans le groupe après un début de semaine avec la réserve, a montré de belles qualités de relance. Son pied gauche soigné et sa sérénité dans les phases défensives ont marqué les observateurs. Un profil prometteur.

El Jamali et Makhloufi marquent des points dans ce ASSE-Carouge

Au milieu, Luan Gadegbeku, entré à l’heure de jeu, a affiché une grosse activité, notamment sans ballon. S’il a alterné le bon et le moins bon dans ses choix, sa capacité à se projeter et son volume de jeu sont à souligner. Il était accompagné de Nadir El Jamali, qui a dynamisé le flanc droit par ses appels et sa vivacité. Le jeune ailier s’est même procuré une belle occasion en fin de match, sa frappe frôlant le cadre après un pressing bien senti.

Enfin, les dernières minutes ont permis à Jules Mouton et Axel Dodote de découvrir le niveau pro. Difficile à évaluer dans un match devenu décousu, mais ces premières minutes restent précieuses pour la suite.

Ce match amical a donc été riche d’enseignements. Si tous n’ont pas brillé de la même manière, cette rencontre confirme une tendance forte : la relève verte pousse avec envie. Et certains semblent déjà prêts à bousculer la hiérarchie.