Les Verts ont lancé leur préparation estivale par une victoire convaincante contre Carouge, ce vendredi soir à Andrézieux. Trois buts, du spectacle et une alerte physique à gérer.

Premier test, premiers enseignements. Pour son retour sur le terrain après la montée en Ligue 1, l’ASSE a entamé sa préparation estivale par une prestation sérieuse et rythmée face à l’Étoile Carouge FC (3-1), pensionnaire de troisième division suisse. Sur la pelouse de l’Envol Stadium d’Andrézieux, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont montré des automatismes intéressants, portés par des recrues déjà décisives.

La première alerte est malheureusement venue du côté de l’infirmerie : à la 36ᵉ minute, Djylian N’Guessan, pourtant très actif en début de rencontre, a dû céder sa place à Augustine Boakye, victime d’un pépin musculaire à l’ischio-jambier droit. Un coup dur qu’il faudra surveiller dans les jours à venir.

Malgré cette interruption, les Verts ont continué à dicter le tempo. Peu après son entrée, Boakye se procure une énorme occasion : sur un service millimétré de Cardona, l’ailier ghanéen frappe en pivot mais voit son ballon heurter le poteau (40′). Un avertissement sans frais ? Pas tout à fait.

À la 42ᵉ, contre le cours du jeu, Carouge ouvre le score. L’ailier droit suisse, Itaitinga, déborde la défense stéphanoise et trompe le portier d’un tir à bout portant. Une surprise… de courte durée.

Juste avant la pause, Ben Old, très actif sur son aile gauche, égalise d’une frappe croisée après une belle remise de Boakye. Une réaction immédiate et méritée qui relance parfaitement les Verts dans ce match amical.

Le premier but de l’été, vu du terrain ! 👀 pic.twitter.com/KiWssqlM5q

Au retour des vestiaires, l’ASSE continue sur sa lancée. Positionné dans l’entrejeu, Lamine Fomba envoie un missile du pied gauche à l’entrée de la surface. Le ballon vient heurter la barre transversale avant de franchir la ligne : 2-1, but somptueux et logique récompense pour les Stéphanois.

Le but de Lamine Fomba en vidéo et quel but !!!#ASSEECFC #ASSE pic.twitter.com/8tOUM0TEHr

