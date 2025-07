Les tops flops ASSE du match de préparation contre Carouge reflètent un bilan globalement positif : solides en défense, inspirés au milieu, mais attentifs à la blessure de Nguessan et au besoin de recruter un arrière gauche.

La victoire 3‑1 contre Carouge ce samedi 5 juillet offre matière à réjouissance pour l’ASSE. Trois buts signés Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili récompensent une prestation convaincante.

Tops de l'ASSE : les satisfactions du jour

Maxime Bernauer, un patron en défense : Le latéral s’est mué en garant du bloc stéphanois. Très affuté physiquement, il a relancé propre et récupéré avec autorité. Sa prise de parole constante a organisé la ligne arrière : un match abouti pour celui pressenti comme relais du coach en défense.

Florian Tardieu, maestro du milieu : Poursuivant sur sa lancée de fin de saison, le milieu orchestrateur a dicté le tempo. Sa qualité de passe et sa vivacité ont rythmé le jeu, appuyant souvent la prise d’initiative. Très en jambes, il rassure tout un club sur sa capacité à animer le cœur du jeu.

Maedine Makhloufi : Remplaçant Lassana Traoré, le jeune espoir a brillé. Maîtrise du couloir, pied gauche précis et intelligence de jeu : il a distillé des ballons dangereux et régalé par sa lecture du jeu. Sa prestation mérite d’être revue, encouragée et suivie.

Ben Old : Premier buteur du match, Old a enflammé l’attaque stéphanoise par sa vivacité et son apport constant. Virevoltant, il a pesé sur la défense adverse et confirmé son potentiel en situation de jeu même s'il n'a pas tout réussi ce qu'il a entrepris.

Flops ASSE-Carouge

Malgré une belle maîtrise collective, quelques notes sombres viennent tempérer la fête :

Urgence médicale pour Djylian Nguessan : L’attaquant U17, sorti sur blessure lors d’un sprint, gêne à l’arrière de la cuisse. La crainte d’un claquage plane, ce qui compromet sérieusement sa préparation estivale. Coup dur pour un jeune talent à la montée fulgurante.

Lassana Traoré, en période d’adaptation : La recrue sénégalaise a souffert. Défensivement, il a laissé passer une action ayant mené au but de Carouge. Sa prestation discutable rappelle qu’il aura besoin de temps pour s’acclimater, tant en rythme qu’en mental, à la rigueur du football européen.

Arrière gauche : poste à surveiller : Ce match a mis en exergue une faiblesse structurelle : l’ASSE manque de profondeur à gauche. Bernauer a bien tenu son couloir droit, mais l’absence d’alternative crédible côté gauche invite à anticiper un recrutement prioritaire.

Avec un bilan général encourageant, l’ASSE se construit un socle solide pour la saison à venir : une défense bien en place, un milieu créatif, et une embauche offensive prometteuse. Mais la blessure de Nguessan, les doutes sur Traoré et le besoin d’un back gauche rappellent qu’il reste des chantiers ouverts.

Ce match aura au moins le mérite de cadrer les attentes : continuer de progresser tout en comblant ses faiblesses. La préparation est lancée, il va falloir confirmer sur les prochains matchs.