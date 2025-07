Le mois de juillet marque le retour des rencontres amicales pour les clubs de Ligue 2, bien décidés à peaufiner leur préparation avant le coup d’envoi de la saison prévu le 8 août. Ce samedi 5 juillet, plusieurs équipes reprenaient le rythme de la compétition avec des affiches intéressantes. Tour d’horizon des rencontres qui se sont jouées.

Le programme de ce samedi 5 juillet :

AS Saint-Étienne – Étoile Carouge FC (SUI), à l’Envol Stadium (18h30)

Amiens SC – FC Fleury 91 (N1)

Pau FC – Aubagne (N1)

Red Star FC – ESTAC Troyes

Ces premiers tests ont donné des indications sur les états de forme, les premiers choix tactiques des entraîneurs et l’intégration des recrues. À noter que plusieurs clubs optent pour une large revue d’effectif à ce stade de la préparation.

Les Verts démarrent en fanfare

Du côté de Saint-Étienne, cette première rencontre face à l’Étoile Carouge FC vient conclure un premier stage de préparation intense au Chambon-sur-Lignon, qui s’est tenu du 29 juin au 5 juillet. Après la reprise des entraînements le 19 juin, Eirik Horneland et son staff ont imposé un rythme élevé aux joueurs, avec de nombreuses séances axées sur le foncier et la cohésion du groupe.

Face à Carouge, l’ASSE ne tremble très longtemps. L'équipe d'Horneland débute fort avec une tentative de Tardieu dès la 3ᵉ minute, initiée par un pressing haut. Les Verts dominent techniquement mais manquent de justesse dans les 25 derniers mètres malgré plusieurs occasions signées Cardona, Old ou Tardieu. À la 36ᵉ, Djylian N’Guessan sort sur blessure, remplacé par Boakye. Carouge ouvre le score à la 42ᵉ minute contre le cours du jeu, mais Ben Old égalise juste avant la pause.

En seconde période, Fomba donne l’avantage à Saint-Étienne d’une frappe surpuissante sous la barre (54ᵉ). Trois minutes plus tard, Davitashvili aggrave la marque d’un petit piqué après une belle percée (59ᵉ). Malgré une série de changements, les Verts maintiennent la pression et se procurent plusieurs occasions franches par Boakye et Davitashvili. Ce dernier pense même inscrire un doublé, finalement refusé pour hors-jeu. Score final : 3-1 pour une ASSE convaincante pour ce premier test de l’été.

Première sortie pour les clubs de Ligue 2 !

Pour son premier match amical de l'été, l’Amiens SC s’est imposé 2-0 face à Fleury (N1) ce samedi au stade Moulonguet. Victor Lobry a ouvert le score peu avant la pause, bien lancé en profondeur. En seconde période, le jeune Enzo Somon (17 ans), fraîchement professionnel, a inscrit le second but. Omar Daf a profité du match pour aligner une équipe mixte, avec les cadres en première mi-temps et les jeunes ensuite. Seule mauvaise nouvelle : la sortie sur blessure de la recrue Louis Coleen après seulement 22 minutes.

Dans une rencontre débutée avec plusieurs heures de retard à Carcassonne, le Pau FC a largement dominé Aubagne (National) sur le score de 4-1. Oumar Ngom, Antoine Mille, Antonin Bobichon et Alexandre Fernandes ont chacun trouvé le chemin des filets pour les Palois. Ce dernier, avant-centre de la réserve (N3), s’est illustré lors de sa montée avec le groupe pro. Malgré les conditions inhabituelles, les hommes de Nicolas Usaï ont assuré un premier succès convaincant. Prochain test : face au Toulouse FC, le 12 juillet à Tarbes.

Le futur adversaire de l'ASSE engrange de la confiance !

L’ESTAC, que rencontrera l'ASSE dans 6 jours, a parfaitement lancé sa préparation estivale en remportant ses deux mi-temps face à Paris 13 Atletico (1-0) et au Red Star (2-1). Mounaïm El Idrissy a offert la première victoire aux Troyens d’une tête bien placée face aux Gobelins. Contre le Red Star, Ismaël Boura et Jaurès Assoumou ont permis à Troyes de s’imposer malgré l’égalisation d’Hacène Benali. Le Red Star et Paris 13 Atletico se sont ensuite neutralisés (0-0) dans une troisième mini-rencontre sans but. Une triangulaire originale qui a permis aux trois clubs de lancer leur préparation sous un format inhabituel.

Les résultats du week-end :

AS Saint-Étienne – Étoile Carouge FC (SUI) : 3-1

Amiens SC – FC Fleury 91 (N1) : 2-0

Pau FC – Aubagne (N1) : 4-1

Triangulaire entre le Red Star, Troyes et le Paris 13 :

Red Star FC – ESTAC Troyes : 1-2

ESTAC Troyes– Paris 13 (N1) : 1-0

Red Star FC – Paris 13 (N1) : 0-0



Le programme de préparation des Verts :