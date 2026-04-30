Blaise Matuidi est un nom qui a marqué le football français ainsi que l’ASSE. L’ancien milieu est d’ailleurs le dernier joueur passé par le Forez à avoir remporté la Coupe du Monde. Mais que devient-il depuis la fin de sa glorieuse carrière ?

Professionnel en 2004, Blaise Matuidi passe trois ans à l’ESTAC avant de quitter l’Aube en juillet 2007. La relégation des troyens pousse le milieu à changer d’air. L’ASSE recrute alors le jeune espoir français.

De capitaine de l’ASSE à l'un des premiers visages de l'ère QSI

Dès sa première saison avec les Verts, Blaise Matuidi s’impose comme un joueur essentiel au milieu. Il est d’ailleurs nommé capitaine de l’équipe dès la saison suivante malgré un intérêt d'Arsenal, notamment. Si les Verts jouent le maintien en Ligue 1, ils vont jusqu’aux huitièmes de finale de l'Europa League avant de tomber face à Brême, qui ira jusqu’à la finale.

Après une première saison sans marquer, il ouvre enfin son compteur en Vert face à Sochaux avant de marquer un but sensationnel face à Bordeaux, quelques mois plus tard.

Malgré des résultats délicats avec l’ASSE, Blaise Matuidi est appelé par Laurent Blanc en août 2010. L’ancien joueur stéphanois attendra cependant le rassemblement suivant pour le lancer en bleu. À la fin de la saison 2010-2011, il est convoité par plusieurs grosses écuries européennes.

Il choisit finalement de rester en France et devient l’une des premières recrues de l’ère QSI. Antoine Kombouaré, coach du PSG, a poussé pour signer le milieu stéphanois.

Dans la capitale, Blaise Matuidi explose. L’ancien Vert est fréquemment aligné par les différents coachs parisiens et forme un trio avec Thiago Motta et Marco Verratti. Le joueur formé à l’ESTAC s’offre plusieurs trophées nationaux dans un club qui domine le football français.

Un sacre mondial en 2018

En sélection, Didier Deschamps apporte toute sa confiance à l'ancien de l'ASSE et lui confie notamment le brassard de capitaine en l’absence d’Hugo Lloris en juin 2013. Lors de la Coupe du Monde 2014, il est un joueur majeur et marque d’ailleurs face à la Suisse en poule (5-2). Rebelote à l’Euro 2016, où les Bleus échouent en finale.

À l’été 2017, il quitte la capitale pour la Juventus. Deux jours plus tard, Neymar, tout juste recruté par le PSG, imite sa célébration pour lui rendre hommage après son départ. Après une saison à Turin, il s’envole pour la Russie avec les bleus pour la Coupe du Monde. Titulaire sur le côté gauche, il fait partie de l'équipe qui bat la Croatie (4-2) en finale et offre une seconde étoile à la France.

Après trois ans en Italie, Blaise Matuidi quitte Turin à l’issue de son contrat et termine sa carrière à l’Inter Miami.

Comme Kilmer, Matuidi mise sur la data

Depuis la fin de sa carrière, Blaise Matuidi a gardé un lien avec le football. En 2023, l’ancien milieu de l’ASSE à lancé une startup nommée “Playse”. Le but de cette entreprise et d’aider les joueurs amateurs et jeunes footballeurs à s’améliorer grâce à un meilleur suivi de leurs performances.

Playse permet de réserver en ligne ou via l’application de réserver des coachings personnalisés de manière ponctuelle ou sous forme d’abonnement.

Lors d’une levée de fonds en octobre dernier, Blaise Matuidi avait davantage évoqué les ambitions de son entreprise. Le champion du monde 2018 avait indiqué vouloir révolutionner le suivi des performances grâce aux analyses vidéos automatisées par l’IA et à la data.

Il ambitionne même de faire de son application la référence mondiale du sport amateur. L’entreprise souhaite rapidement s’orienter vers d’autres sports que le football.

Blaise Matuidi garde un lien avec un ancien de l'ASSE

En parallèle, Blaise Matuidi a lancé un fond d’investissement en 2022, du côté des États-Unis. L’ancien parisien s’est entouré de plusieurs de ses anciens coéquipiers comme N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe…

Yohan Benalouane, avec qui il a évolué à l’ASSE a également rejoint le projet porté par Blaise Matuidi. L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est passionné par les nouvelles technologies et semble s’investir pour la développer dans le monde du sport.

Porteur de plusieurs projets novateurs, l’ancien milieu de l’ASSE semble vouloir permettre aux jeunes d’être mieux accompagnés avec de nouveaux moyens pour réussir à faire carrière dans le sport.

Après une première carrière remarquée en tant que footballeur professionnel, Blaise Matuidi, qui est l’un des joueurs qui a marqué Timothée Chalamet, a lancé la première étape de sa vie d’ex footballeur. Avec ces différentes innovations et investissements, il a bien l’intention de continuer de marquer l’histoire du sport français.

Sources : BFM, L'Équipe