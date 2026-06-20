Recruteur de l'ASSE en Île-de-France depuis 2012, Jean-Claude Anquetil fait partie de ces acteurs essentiels mais discrets du football français. Derrière plusieurs talents révélés à l'ASSE, se cache un passionné dont le parcours atypique mêle terrain, formation et expertise humaine.

Le football occupe une place centrale dans la vie de Jean-Claude Anquetil depuis son plus jeune âge. Joueur évoluant jusqu'en Ligue à l'âge de 18 ans, il voit pourtant son parcours sportif basculer brutalement après une grave fracture du fémur contractée en plein match. Un coup d'arrêt qui aurait pu l'éloigner définitivement des terrains. Au contraire, cet accident devient le point de départ d'une nouvelle aventure.

À seulement 19 ans, il décide de se tourner vers l'encadrement et entame les formations nécessaires pour devenir éducateur. Une orientation qui marquera durablement sa carrière. Parallèlement à sa passion du football, Jean-Claude Anquetil mène également une carrière professionnelle en parallèle. Technicien principal en chef, il évolue depuis 43 ans au sein de la même entreprise, preuve d'une fidélité et d'une rigueur qui caractérisent également son parcours dans le football.

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Jean-Claude Anquetil, 30 ans au service de la formation

Pendant trois décennies, Jean-Claude Anquetil consacre une grande partie de son temps libre à la formation des jeunes joueurs. Son expérience s'étend sur plusieurs catégories de haut niveau avec notamment plusieurs années en 13 Division d'Honneur, 14 fédéraux et 17 nationaux.

Son parcours l'amène à travailler dans plusieurs clubs reconnus de la région parisienne comme le Paris FC, l'US Ivry ou encore Alfortville. Au fil des années, il multiplie les responsabilités. Responsable d'école de football, responsable technique ou encore manager général, il contribue activement au développement de nombreuses structures, notamment au CA Paris 14 et à Alfortville.

Cette expérience de terrain lui permet d'acquérir une connaissance approfondie du football de formation, mais surtout des qualités humaines indispensables pour détecter et accompagner les jeunes talents.

De Nancy à l'ASSE, un œil reconnu pour détecter les talents

L'aventure dans le recrutement débute en 2004 au SM Caen. Un premier défi qui lui ouvre les portes d'une carrière de recruteur professionnel.

Dès 2005, il rejoint l'AS Nancy Lorraine où il exerce ses fonctions pendant sept années. Son travail est rapidement reconnu dans le milieu pour sa capacité à identifier les jeunes joueurs à fort potentiel.

En septembre 2012, l'AS Saint-Étienne lui confie la responsabilité du recrutement en Île-de-France, une région particulièrement riche en talents. Depuis plus de douze ans, il sillonne les terrains franciliens à la recherche des futurs espoirs stéphanois.

Pour lui, le recrutement ne se limite pas à observer un joueur pendant quelques minutes. C'est avant tout un travail collectif. Les recruteurs détectent les profils, échangent avec les éducateurs, accompagnent les familles lors de leur découverte du club, présentent les infrastructures, l'école et l'environnement avant d'envisager une éventuelle signature.

Ces Verts passés par son regard

Au fil de ses années à Saint-Étienne, Jean-Claude Anquetil a participé à l'arrivée de plusieurs joueurs qui ont marqué le centre de formation ou l'équipe professionnelle.

Parmi eux figurent notamment Ronaël Pierre Gabriel. Mickaël Nadé, Saidou Sow, Lucas Gourna-Douath ou encore Darling Bladi. Des profils différents mais qui ont tous bénéficié de l'expertise et du regard affûté du recruteur francilien.

Dans un football où les projecteurs se braquent souvent sur les joueurs et les entraîneurs, Jean-Claude Anquetil représente parfaitement ces hommes de l'ombre qui contribuent au développement des clubs. Depuis plus de quarante ans, sa passion du football et son engagement auprès des jeunes continuent de servir un objectif simple : permettre aux talents de demain de réaliser leur rêve sous le maillot vert.