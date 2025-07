Le mercato se poursuit pour l’ASSE. Après avoir levé les options d’achat de Cardona et de Bernauer, les dirigeants avaient déboursé plus de 2 M€ bonus compris pour Mahmoud Jaber. Avant de jeter leur dévolu sur Chico Lamba (Arouca), qui s’est engagé pour 6 M€ + 2 M€ de bonus. Des mouvements étaient également attendus dans le sens des départs. Après Pierre Cornud ainsi que plusieurs éléments en fin de contrat, un autre joueur va quitter le club.

Parmi ceux susceptibles de s’en aller cet été, on retrouve notamment certains retours de prêt. Hormis Beres Owusu, actuellement testé par Horneland durant la préparation, les autres situations sont beaucoup plus délicates. Jibril Othman et Karim Cissé, blessé, n’ont pas réussi à s’imposer en prêt et ne seront pas retenus. Darling Bladi, malgré une saison réussie du côté de Bourg-Péronnas, n’entre également pas dans les plans et n’a pas été convié à la reprise du groupe professionnel.

Bladi va quitter l’ASSE

Certains de ces jeunes joueurs ont donc de grandes chances de partir cet été. Un premier départ est d’ailleurs acté. En effet, Darling Bladi est sur le point de quitter l’ASSE pour rejoindre l’Espagne, selon nos informations. Alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs de Ligue 2 dont Bastia, le latéral gauche est finalement attendu du côté du Betis Séville. Un accord a été trouvé entre les différentes parties et la signature va intervenir cette semaine, puisque le joueur est sur place.

Bladi viendra dans un premier temps renforcer la réserve du Real Betis, actuellement en troisième division espagnole. Il pourrait toutefois rapidement être amené à effectuer des allers-retours avec le groupe professionnel, notamment à l’occasion de séances d’entraînement. Un challenge séduisant pour le latéral gauche né en 2004.

Dans l’histoire, l’ASSE perd un joueur sur qui elle ne misait pas pour la saison à venir et ne récupère donc logiquement pas d’indemnité de transfert. Un pourcentage sur une future revente a toutefois été acté dans le deal. De quoi espérer toucher un montant intéressant si le joueur venait à percer en Espagne.