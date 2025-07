Après les prolongations de Maxime Bernauer et d'Irvin Cardona, l'ASSE s'est offerte Mahmoud Jaber et Lassana Traoré. Eirik Horneland s'est exprimé sur les premières séances de ces derniers au micro d'EVECT.

Jaber satisfait l'entraîneur de l'ASSE

Troisième recrue estivale, Mahmoud Jaber débarque tout droit du Maccabi Haifa. Valeur sûre dans le championnat israëlien, le milieu de terrain est réputé pour sa capacité à dicter le rythme du match tout en apportant un soutien défensif solide. "Il a une bonne expérience avec le Maccabi Haïfa que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, confie Eirik Horneland. Il va nous apporter beaucoup d’expérience, il est très bon avec et sans le ballon, il est très agressif notamment quand on n’a pas le ballon, mais performe aussi quand on a la possession. (...)"

Depuis sa signature il y a quelques semaines, Mahmoud Jaber a entamé la préparation avec ses nouveaux coéquipiers. "Jaber a fait une très bonne impression, affirme le coach stéphanois. "C’est un garçon mûr, très solide sur le travail défensif. Cela va nous aider car je ne pense pas que Saint-Étienne avait cet aspect sans ballon la saison dernière."

Horneland compte sur Lassana Traoré !

Mais l'entraîneur de l'ASSE espère également pouvoir compter sur Lassana Traoré. "Nous avons donc de grandes attentes les concernant tous les deux, avoue ce dernier. Le latéral gauche a paraphé son premier contrat professionnel avec l'ASSE jusqu’en 2029.

Dans le forez depuis début 2025, l'international U20 a déjà franchi un cap. "Traoré a déjà effectué des entrainements avec nous la saison passée, je crois que c’était en mars ou avril. Entre ce qu’il avait montré en mars et avril jusqu’à maintenant, il a franchi de grandes étapes."

Inconnu des supporters stéphanois, Eirik Horneland la recrue stéphanoise. "Il est fort, agressif, il a un bon pied gauche. J’espère pouvoir compter sur lui dans le futur. Il a été bon à l’entrainement, il a beaucoup à offrir."

Reste à savoir si le coach laissera du temps de jeu aux deux Verts en Ligue 2.