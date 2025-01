Alors que le mercato d’hiver entre dans sa dernière ligne droite, l’ASSE s’active pour finaliser son effectif. Après avoir sécurisé les arrivées d’Irvin Cardona, qui a passé sa visite médicale avec succès, et d’Ognjen Mimovic, attendu d’ici la fin de la semaine, les Verts souhaitent désormais renforcer leur entrejeu.

Une priorité confirmée par Fabrizio Romano, célèbre journaliste spécialisé dans les transferts, qui annonce que le club stéphanois a soumis une offre officielle pour Mahmoud Jaber, milieu de terrain du Maccabi Haïfa.

Une valeur sûre en Israël

Âgé de 25 ans, Mahmoud Jaber s’est imposé comme l’un des joueurs clés du Maccabi Haïfa. Un des clubs phares du championnat israélien. Doté d’un profil de milieu relayeur, ce joueur complet allie puissance physique, qualité technique et vision du jeu. Mesurant 1,82 m, Jaber est capable de dicter le rythme du match tout en apportant un soutien défensif solide. Ses performances en club lui ont permis de se forger une solide réputation en Israël, où il est considéré comme une valeur sûre de la Ligat ha’Al.

Une expérience européenne précieuse

Outre ses prestations en championnat, Mahmoud Jaber a également brillé sur la scène européenne. Sous le maillot du Maccabi Haïfa, il a participé à plusieurs campagnes de Conference League et de Ligue Europa. Accumulant de l’expérience face à des adversaires de haut niveau. Ce vécu européen pourrait s’avérer précieux pour l’ASSE, qui espère bénéficier de son dynamisme et de sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments décisifs.

Un ancien coéquipier de Cornud débarque au mercato ?

Autre point notable, Mahmoud Jaber connaît déjà un visage bien familier au sein de l’effectif stéphanois. Il a évolué aux côtés de Pierre Cornud, l’arrière gauche des Verts. Cette connexion pourrait faciliter son intégration dans le groupe dirigé par Eirik Horneland. Alors que le club lutte pour son maintien en Ligue 1.

Une recrue stratégique au mercato

Avec cette offre pour Mahmoud Jaber, l’ASSE montre sa volonté d’ajouter de la qualité et de la profondeur à son effectif. Actuellement 16e du championnat et en quête de stabilité, le club mise sur ce renfort pour consolider son entrejeu et améliorer ses performances. Reste à voir si les négociations aboutiront rapidement.

Mais l’arrivée de Jaber pourrait être un coup de maître pour les Stéphanois dans leur quête de maintien.