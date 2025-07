Eirik Horneland affiche ses ambitions : la formation de l’ASSE sera un pilier du projet en Ligue 1. Les jeunes talents stéphanois ont désormais les cartes en main pour s’imposer. Des mots retranscrits par EVECT.

À l’aube d’une nouvelle saison en Ligue 1, Eirik Horneland a tenu à rappeler un élément central de son projet : la formation. L’entraîneur norvégien ne s’en cache pas, il compte bien intégrer durablement les jeunes issus du centre de formation dans l’effectif professionnel. « Nous avons quelques grands talents à Saint-Étienne », affirme-t-il, en citant notamment les internationaux français des U17 et U19 qui participent déjà aux entraînements avec les pros.

Cette stratégie s’inscrit dans l’ADN du club forézien, historiquement reconnu pour son vivier de jeunes talents. Horneland le confirme : « On veut que la formation joue un grand rôle. » Un message fort envoyé à toute la structure du club, mais surtout aux jeunes eux-mêmes, à qui il revient désormais de saisir leur chance.

Une nouvelle génération prometteuse poussée vers le haut

Eirik Horneland insiste : « Il y a des tops talents. » Une nouvelle vague de jeunes pousse à l’entraînement, et leur implication séduit déjà le staff. Le technicien scandinave ne veut pas se contenter de leur offrir un rôle de figurant. Il attend d’eux qu’ils se battent pour une place et qu’ils fassent preuve d’ambition : « Ils font un gros travail physique, ils ont faim de progression. »

Le cas de Djylian N’Guessan, apparu à huit reprises en Ligue 1 à seulement 16 ans, est un signal fort : « On a montré qu’on avait le courage de le faire jouer, cela ne nous fait pas peur. » Une manière d’inspirer l’ensemble des jeunes du centre, et d’ancrer dans leur esprit que la porte de l’équipe première est bel et bien ouverte.

Une philosophie formatrice à long terme pour l'ASSE

Le coach stéphanois n’attend pas des jeunes qu’ils soient parfaits. Au contraire, il voit dans l’erreur une étape indispensable de leur progression : « Pour progresser, il faut faire des erreurs. » L’objectif est clair : leur inculquer une culture du travail, de la responsabilité et de l’amélioration continue.

« Je ne veux pas juste qu’ils prennent part aux séances, mais qu’ils se développent », martèle Horneland. Ce discours valorise l’académie, donne du sens au travail des éducateurs, et projette l’ASSE vers un modèle durable, fondé sur la progression interne et l’intégration maîtrisée des talents maison.

Alors que la Ligue 2 se profile, la jeunesse stéphanoise est prévenue : les projecteurs sont braqués sur eux, et les opportunités ne manqueront pas. À eux de prouver qu’ils sont prêts à écrire l’avenir des Verts.