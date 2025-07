Entre blé, maïs et pressing offensif, Brandao continue sa double vie atypique. L’ancien attaquant de l’ASSE vient de franchir une nouvelle étape dans sa reconversion : il a été nommé entraîneur principal des U23 du Racing Club Luxembourg.

Où en étions-nous restés avec Brandao ? À Saint-Étienne, évidemment, où il a laissé une empreinte indélébile entre 2012 et 2014, ponctuée par un but en finale de la Coupe de la Ligue 2013. Mais aussi dans sa ferme de Londrina, au sud du Brésil, où l’ancien buteur cultive soja, maïs et blé sur plus de 300 hectares. Un projet agricole qu’il a lancé dès sa carrière européenne, confié à ses proches, et qui alimente aujourd’hui des centaines de personnes. Une reconversion terrienne en parallèle d’une autre, bien plus classique : celle de technicien du ballon rond.

Car depuis sa retraite sportive en 2018, Brandao s’est sérieusement investi dans l’encadrement technique. Il a gravi les échelons, d’abord au Londrina Esporte Clube (Brésil), puis à Virton en Belgique. Un parcours discret, mais rigoureux, marqué par son passage auprès des U17, U19 et des attaquants professionnels, tout en poursuivant l’obtention de son diplôme FIFA d’entraîneur.

Nouveau challenge européen pour Brandao

À 45 ans, l’ancien numéro 9 stéphanois s’offre donc sa première expérience en tant que coach principal, chez les U23 du Racing Club Luxembourg, la réserve du club de première division du Grand-Duché. Un tremplin pour Brandao, qui cherchait une porte de sortie vers l’Europe depuis plusieurs mois.

Le Racing, qui vise clairement la montée de ses jeunes vers l’équipe fanion, s’offre ici un entraîneur au palmarès riche (486 matchs pros, 164 buts) et au vécu européen indiscutable, forgé à Donetsk, Marseille, Bastia, Cruzeiro… et Saint-Étienne, bien sûr.

C’est aussi un personnage, loin des clichés. Trop souvent moqué pour sa technique, Brandao a été un attaquant redoutable, doté d’un mental de guerrier et d’une intelligence tactique souvent sous-estimée. Sa carrière, sa rigueur, et son approche humaine peuvent aujourd’hui inspirer toute une génération.

L’ombre d’un retour en France ?

Brandao ne s’en cache pas : il vise un banc pro, pourquoi pas en France. Inspiré par Deschamps et Galtier, il continue d’apprendre et d’observer. En attendant ce futur possible, il transmet ses valeurs dans l’anonymat luxembourgeois, entre deux récoltes sur sa fazenda brésilienne.

De l’agro-négoce aux pelouses européennes, Brandao continue à planter des graines — de céréales comme de talents. Et si la moisson est bonne, ce ne serait pas surprenant de le revoir, un jour, sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2, avec le même regard déterminé et ce mélange unique de force brute et de sagesse terrienne.