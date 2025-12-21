L'ASSE affrontait Nice ce dimanche en Coupe de France pour le dernier match de l'année 2025. Les Verts se sont inclinés 2-1. Voici les tops et flops de cette rencontre diffusée sur les antennes de BeIN Sport.

Après un nul frustrant le week-end passé lors de la dernière journée de championnat contre les Bastiais, lanterne rouge de Ligue 2, les Verts retrouvaient une autre compétition. La Coupe de France ! Face aux Niçois en grande difficulté dans l'élite, les hommes d’Horneland avaient les moyens de faire un résultat sur la Côte d’Azur. Dans un Allianz Riviera à huis clos pour l’occasion de ses 32ᵉˢ de finale de Coupe de France, les Verts arrivent dans la peau d'outsiders mais avec des qualités qui peuvent largement contrarier les plans niçois. En vain.

Une bonne première de l'ASSE

Ce sont pourtant les Niçois qui démarrent le mieux la rencontre. Peu après la 10ᵉ minute, le Gym exploite parfaitement une transition rapide. Clauss trouve Cho sur le côté droit. Le numéro 11 remet intelligemment vers le latéral droit dans la surface. Ce dernier centre pour Diallo, qui pousse le ballon au fond des filets. Nice ouvre le score (1-0).

Mais les Verts vont tenter… Beaucoup… en vain. Jusqu’à une faute d'Oppong sur Stassin dans la surface. Penalty cette fois tiré par Davitashvili qui conclut. 1-1 à la pause.

Faire la différence en deuxième ?

La seconde période va être très intense. Les occasions se multiplient de part et d'autre. Mais Nice va reprendre l’avantage avant l’entame du dernier quart d’heure. À la 72ᵉ minute, Sanson va mettre les siens sur les bons rails. En donnant l’avantage à Nice.

Saint-Étienne va pousser et va louper la balle d’égalisation à la 90ᵉ minute. El Jamali manque bien servi par Boakye de présente face au gardien adverse mais sa frappe n’attrape pas le cadre. Nice s’impose 2-1 et élimine les Verts.

Les tops de l’ASSE

Mahmoud Jaber

Le milieu de terrain stéphanois a livré une prestation solide ce dimanche après-midi. Récupérant de nombreux ballons dans l'entrejeu, notamment en permettant aux Stéphanois de rester haut. Voilà un match qui pourrait redonner confiance au numéro 5 des Verts, en difficulté depuis plusieurs semaines.

Zuriko Davitashvili

Comme le week-end passé, il est une nouvelle fois l’unique buteur stéphanois. Sur son côté, le Géorgien a fait de grosses différences par sa vivacité. Il faudra un grand Zuriko Davitashvili en deuxième partie de saison pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs.

Augustine Boakye

Le Ghanéen comme son coéquipier de l’autre côté a lui aussi fait des dégâts dans la défense niçoise. Il aurait pu même être passeur décisif en fin de rencontre, servant Jamali parfaitement, en vain.

Les flops de l’ASSE

Florian Tardieu

Le numéro 10 stéphanois n’aura pas livré son meilleur match sous les couleurs vertes. En grande difficulté durant cette rencontre, Tardieu n’aura pas eu le rayonnement espéré. Avec des pertes de balles au milieu de terrain qui ont permis aux Niçois de récupérer des ballons sans trop gaspiller d’énergie.

Ben Old

Formé au poste d'attaquant, Old était titulaire sur le flanc gauche de la défense stéphanoise. Un poste qu’il a déjà occupé cette saison. Mais évidemment ce n’est pas encore une position dans laquelle il est très à l’aise. C’est donc de manière logique qu’il s’est retrouvé en grande difficulté défensivement. Les deux buts niçois sont d’ailleurs venus de son côté gauche !

Le manque d’efficacité

Ce n’est pas la première fois que les Verts loupent de nombreuses occasions dans un même match. Il faudra impérativement rectifier le tir car c’est un problème qui persiste au fil des semaines et qui coûte cher au club du Forez ! Place désormais aux vacances de fin d’année. Retour pour les Verts à la compétition le samedi 3 janvier dans un match de haut de tableau entre l’ASSE deuxième et Le Mans troisième.

Quentin Verchère