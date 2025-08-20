Buteurs et grands artisans du succès de l’ASSE face à Rodez, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili figurent dans l’équipe type de la 2e journée de Ligue 2, selon Sofascore. Une nouvelle preuve de la montée en puissance des Verts.

L’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé sa saison à Geoffroy-Guichard avec une victoire convaincante contre Rodez (4-0). Les buteurs stéphanois, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili, ont marqué les esprits et se retrouvent logiquement dans le onze type de la 2e journée de Ligue 2 établi par le site de statistiques Sofascore.

Malgré ses volontés de départ, Zuriko Davitashvili n’a pas tardé à montrer l’étendue de son talent. Auteur du dernier but des Verts face à Rodez, le Géorgien a non seulement fait trembler les filets mais a aussi dynamité le flanc offensif stéphanois. Avec une note de 8,2, il intègre l’équipe type de Sofascore et confirme qu’il pourrait bien être l’un des meilleurs joueurs de la saison de ligue 2.

Mahmoud Jaber (ASSE), le métronome qui marque

Déjà très en vue lors de la préparation, Mahmoud Jaber a confirmé tout son potentiel au milieu de terrain. Buteur sur le deuxième but stéphanois, il a été noté 8,5, soit la meilleure performance des Verts sur cette 2e journée. Sa vision de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter font de lui un atout majeur dans l’entrejeu de l’ASSE.

Une confirmation après Boakye

La semaine dernière, c’est Augustine Boakye qui avait été récompensé par Sofascore en étant élu meilleur joueur de la 1ère journée de Ligue 2. Avec Jaber et Davitashvili désormais mis à l’honneur, l’ASSE place déjà trois de ses recrues estivales dans les distinctions individuelles. Un signal fort qui traduit la bonne dynamique enclenchée par le mercato stéphanois et qui laisse augurer une saison prometteuse pour les Verts.

La prochaine rencontre sera une nouvelle opportunité pour ces joueurs de confirmer leur statut naissant et de prouver que l’ASSE a retrouvé l’ambition qui lui faisait défaut ces dernières années.