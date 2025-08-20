Fabien Dagneaux, entraîneur de Boulogne, s’est exprimé avant la réception de l’ASSE, leader du championnat. Le coach de la lanterne rouge se prépare à défier les Verts ce samedi soir, dans une ambiance annoncée bouillante.

Dans un entretien accordé à La Voix des Sports, Fabien Dagneaux est revenu sur les difficultés de son équipe en ce début de saison. Handicapé par l’incertitude liée à la division dans laquelle le club évoluerait et par le report du match face à Bastia, Boulogne peine encore à trouver son rythme.

« À Nancy, nous n’avions pas le rythme que pouvait avoir notre adversaire », a-t-il reconnu, évoquant un déficit d’intensité en début et en fin de rencontre. Face à l’ASSE, il attend une montée en puissance : « On va essayer de se mettre à niveau, les recrues comme les anciens, pour franchir un cap. »

ASSE : un leader attendu avec impatience

Si Boulogne occupe la dernière place du classement, la réception de l’ASSE constitue un rendez-vous particulier. Les Verts, solides leaders, attirent toujours l’attention et devraient drainer une belle affluence.

Après un match disputé à huis clos à Nancy, l’entraîneur boulonnais se réjouit à l’idée de retrouver un stade animé : « Jouer dans un stade vide, c’est particulier, la fête est moins belle. Le week-end prochain, l’ambiance sera différente. » Une perspective qui pourrait transcender ses joueurs face à l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Une affiche déséquilibrée mais pleine de promesses

Sur le papier, la confrontation entre la lanterne rouge et le leader paraît déséquilibrée. Mais Fabien Dagneaux veut croire en l’esprit de révolte de son groupe : « Il faut qu’on gagne en efficacité dans les 30 mètres adverses et aussi dans les nôtres. Plus on monte de niveau, moins il faudra donner de choses. »

Les Stéphanois, eux, aborderont ce déplacement avec la volonté de confirmer leur statut et de poursuivre leur série positive. Un piège à éviter pour les hommes d’Eirik Horneland, face à une équipe qui jouera sans complexe, portée par son public.

Le duel entre Boulogne et l’ASSE promet donc une opposition contrastée, entre un outsider en quête de confiance et un leader déterminé à imposer sa loi. Coup d’envoi ce samedi à 20h00.