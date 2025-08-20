Après une victoire contre le Servette (2-0) et un nul contre le Standard de Liège (1-1), les Vertes ont disputé leur troisième match de préparation face au Dijon FCO. Un rendez-vous important avant la reprise du championnat.

Depuis la reprise de l’entraînement le 21 juillet, les Vertes ont frappé fort sur le marché des transferts. Pas moins de dix recrues ont été officialisées :

Alice Pinguet (gardienne)

Sofie Hornemann, Welma Fon (attaquantes)

Laura Hermann, Rachel Corboz, Deborah Bien-Aimé (milieux)

Aleksandra Gajić, Kédie Johnson, Héloïse Mansuy, Hallie Meadows (défenseures)

Avec ce mercato ambitieux, le staff dirigé par Sébastien Joseph entend structurer un groupe plus compétitif et régulier que la saison passée.

Un troisième rendez-vous face au DFCO

Après avoir battu le Servette de Genève (0-2) puis accroché le Standard de Liège (1-1), les Stéphanoises poursuivaient leur montée en puissance contre le DFCO. Une opposition face à un adversaire direct de l’Arkema Première Ligue, pensée pour affiner les réglages à l’approche de la reprise.

Le XI de départ pour ce troisième match de préparation ! 💚#ASSEDFCO, H-1 🔜 pic.twitter.com/dgHShpiaaP — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 20, 2025

Au stade Salif Keita, les Vertes voulaient faire plaisir à leurs supporters. Le début de la rencontre était plutôt équilibré. Aucune des deux équipes n'est réellement parvenue à prendre le dessus. À la 26 ème minute de jeu, Sofie Hornemann tente de surprendre la gardienne trop avancée. Sa frappe est finalement contrée. Première grosse occasion pour l'ASSE. Sébastien Joseph effectue ses premiers changements à la demi-heure de jeu. Les Vertes possèdent un groupe fournie, il faut donner du temps de jeu à tout le monde durant la préparation. Ainsi, Alaia Peltier, Welma Fon et Rachel Corboz font leur apparition sur la pelouse. Quelques minutes après une frappe de Sarah Cambot détournée, l'arbitre siffle la mi-temps, 0-0.

C'est à l'heure de jeu que l'ASSE parvient à faire la différence. Sur une frappe de loin, Faustine Bataillard marque la première, 1-0 pour l'ASSE ! C'est ensuite au tour de Marion Romanelli de faire son apparition sur la pelouse. Suite à un corner, Welma Fon voit sa frappe passer au-dessus. A un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, l'AS Saint-Etienne effectue plusieurs changements. Deborah Bien-Aimé, Kédie Johnson, Laura Hermann et Nikolina Istocki entrent sur la pelouse. Dans la minutes qui suit, Nadjma Ali Nadjim et Aleksandra Gajić font de même.

Les joueuses de l'ASSE remporte leur troisième rencontre de la préparation estivale. Prochain match dans seulement trois jours !

Le calendrier de la préparation estivale de l'ASSE

Samedi 23 août : Thonon – ASSE à Évian

Vendredi 29 août : ASSE – MHSC à Saint-Étienne

Samedi 6 septembre : 1ère journée d’Arkema Première Ligue – Nantes – ASSE