Pour sa première titularisation avec l’ASSE, Mahmoud Jaber a marqué les esprits a marqué les esprits. Aligné au poste de sentinelle aux côtés de Florian Tardieu et d’Aimen Moueffek, il a livré une prestation pleine de maîtrise, couronnée par un but en seconde période.

Absent lors de la première journée de Ligue 2, Mahmoud Jaber n'a pas mis longtemps a se montrer face à Rodez. Dès le début de la rencontre, Jaber s’est montré disponible et juste techniquement. Très à l’aise dans son rôle de numéro 6, il a dicté le tempo du milieu de terrain tout en sécurisant l’équilibre défensif. Sa lecture du jeu lui a permis de casser plusieurs trajectoires de passes et de récupérer de nombreux ballons. Surnommé “le tracteur” pour sa puissance et son volume de jeu, il a confirmé cette réputation en multipliant les courses et en s’imposant dans les duels.

Jaber récompensé par un but

En première mi-temps, il avait déjà failli être décisif en lançant Joshua Duffus dans la profondeur grâce à une superbe passe verticale. Mais l’attaquant a manqué son face-à-face avec Braat. Finalement, c’est après la pause que Jaber a concrétisé sa belle prestation. Présent dans la surface sur une action collective, il a repris un ballon mal repoussé pour inscrire son premier but sous le maillot vert. Une récompense méritée pour son activité et son impact.

Le patron du milieu ?

Avec 62 passes réussies sur 67 tentées (93 %), 4 duels remportés au sol et 3 tacles, Jaber a livré un match complet face à Rodez. Son abattage au milieu et son sens du placement en font déjà une option très sérieuse pour Eirik Horneland, qui voit en lui un élément capable de solidifier son entrejeu.

Une vraie concurrence au milieu avec Jaber

S'il existe une véritable concurrence en attaque, il y en a aussi une au milieu de terrain. En effet, Eirik Horneland peut compter sur plusieurs atouts. Florian Tardieu est l'homme qui semble avoir le profil le plus proche de Jaber. Aïmen Moueffek a parfaitement réussi ses deux premiers matchs, même si une perte de balle en première mi-temps aurait pu coûter cher. Heureusement avertissement sans frais ! Luan Gadegbeku, est la révélation de ce début de saison. Apparu lors de la préparation, Eirik Horneland semble lui faire également confiance. Le jeune milieu de terrain est apparu lors des deux premiers matchs. Quid de Bouchouari ? A quinze jours de la fin du mercato son avenir est encore incertain.

En ce qui concerne Mahmoud Jaber, il a déjà su convaincre par son travail de l'ombre lors des matchs amicaux. Face à Rodez, son but a parfaitement récompensé tout ce qu'il a accompli. Maintenant comme pour l'ensemble de ses partenaires il va falloir confirmer sur la continuité.

Ce qui est certain, c'est que Jaber a réussi sa grande première. De quoi nourrir beaucoup d’attentes pour la suite de la saison, où son profil polyvalent pourrait s’avérer indispensable.