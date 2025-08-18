Depuis plus d’un siècle, l’AS Saint-Étienne a vu passer des joueurs issus de 52 pays différents. Si le club a longtemps été majoritairement composé de joueurs français, la tendance actuelle montre une ouverture croissante vers l’international, reflet d’un recrutement plus diversifié et globalisé. La patte Kilmer est posée...

Avec 563 joueurs français recensés dans son histoire, l’ASSE reste profondément ancrée dans son réservoir national. Derrière, certaines nations se distinguent par leur régularité :

Sénégal : 24 joueurs

Brésil : 15 joueurs

Suisse : 12 joueurs

Maroc : 11 joueurs

Côte d’Ivoire : 10 joueurs

Cameroun : 13 joueurs

Algérie : 6 joueurs

Portugal et Ghana : 6 joueurs chacun

À l’opposé, plusieurs pays n’ont compté qu’un seul représentant dans l’histoire des Verts : Colombie, Cap-Vert, Gabon, Géorgie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, République du Congo, Slovénie, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, États-Unis… et désormais la Jamaïque, avec l’arrivée de Joshua Duffus en 2025.

Effectif 2025-2026 : 12 nationalités représentées

Cette saison, l’ASSE compte 29 joueurs professionnels, répartis sur 12 nationalités différentes :

France : Maubleu, Larsonneur, Nadé, Appiah, Bernauer, Maçon, Ekwah, Tardieu, Cardona, N'Guessan.

Belgique : Stassin.

Portugal : Ferreira, Lamba.

Maroc : Bouchouari, Moueffek.

Ghana : Annan, Boakye.

Israël : Jaber.

Nouvelle-Zélande : Old.

Géorgie : Davitashvili.

Jamaïque : Duffus.

République du Congo : Batubinsika,

Batubinsika, Serbie : Stojkovic, Miladinovic.

Sénégal : Traoré.

Ce panel montre que près des deux tiers des joueurs de l’effectif actuel sont étrangers (15 sur 25), un chiffre nettement plus élevé que la moyenne historique.

Kilmer : Un recrutement de plus en plus tourné vers l’étranger

L’internationalisation de l’ASSE s’est accélérée au fil des dernières saisons. Si, historiquement, le club a surtout puisé dans le marché français et africain francophone, il explore désormais des horizons plus larges : Nouvelle-Zélande (Ben Old), Jamaïque (Joshua Duffus), Géorgie (Zuriko Davitashvili), Israël (Mahmoud Jaber) ou encore Serbie (Miladinovic et Stojkovic).

Cette ouverture répond à deux logiques : élargir le vivier de talents disponibles et renforcer la compétitivité de l’équipe en Ligue 2, avec l’objectif affiché de remonter rapidement en Ligue 1.

La première fois pour la Jamaïque

L’arrivée de Joshua Duffus est symbolique. Non seulement il devient le premier Jamaïcain de l’histoire du club, mais il s’inscrit aussi dans une tendance à diversifier les profils offensifs. Avec lui, l’ASSE atteint désormais 52 nationalités représentées depuis sa création.

Une tendance qui pourrait se poursuivre avec Kilmer

Avec un réseau de recrutement élargi et un marché des transferts de plus en plus globalisé, l’ASSE devrait continuer à s’ouvrir à de nouvelles nationalités dans les années à venir. Cette saison marque déjà une étape importante, avec un effectif plus international que jamais, qui mêle jeunes issus du centre de formation et recrues venues de différents continents. La langue anglaise est devenue l'officielle à l'ASSE. Que ce soit en conférence de presse ou bien lors des entraînements et causeries, l'anglais est roi.

Une réelle révolution culturelle qui ne doit pas manquer de rappeler que l'ASSE possède une identité bien française. Aux dirigeants de ne pas diluer cette dernière...